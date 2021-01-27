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因應疫情　侯友宜：封城兵棋推演已做到位

記者陳志仁/新北報導

2021-01-27 11:23:20

侯友宜
▲侯友宜強調，中央採購疫苗的速度愈快愈好，並跟民眾告知採購哪個國家的疫苗，及疫苗採購的進展。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.27）
衛福部部立桃園醫院的群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心的層級是否提升，也引發各界的關注；新北市長侯友宜今(27)日受訪時表示，去年就多次的建議行政院應統合各部會，一個號令、全部動起來，最重要的是，上下一條心的共同防疫，這才是最重要！
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侯友宜今日主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情的應變會議暨市政會議，針對中央流行疫情指揮中心的層級是否提升、疫苗採購等議題受訪；侯友宜強調，中央採購疫苗的速度愈快愈好，並跟民眾告知採購哪個國家的疫苗，及疫苗採購的進展，這樣的資訊才是全民期待，也才能讓民眾安心。
侯友宜指出，去年已經多次建議中央全面的普篩，現階段先以區域採檢為最大的目標與方向；至於指揮官的層級是否提升為副總統賴清德？去年就多次的建議行政院統合各部會，一個號令、全部動起來，中央是否採納「都予以尊重」，只要對疫情能更有效率的處理，都樂觀其成，一切交由中央做最後的判斷，重申「上下一條心的共同防疫，這才是最重要！」

侯友宜認為，中央宣布衛生福利部桃園醫院清空計畫，新北市立聯合醫院三重院區已擬定清空計畫，做好收治病患的準備；此外，責令新北市各局處掌握的狀況，要按照病毒感染源的傳播速度、量能，及對經濟民生的衝擊，還有區塊的影響，再做重新整體的評估，去年已把社區感染、限制民生生活的封城兵棋推演，都已做到位。

為因應疫情的不備之需，新北市聯合醫院長項正川在新北市防疫會議上，也提出分棟、分層、分艙與分室的四分原則、七個階段清空醫院計畫；整備清空醫院的計畫，包括分棟畫分區域動線，降低病人風險、分層減緩醫護負擔，發揮醫療效能、分艙縮小感染範圍，避免院內傳染，及分室兼顧身心支持，隔絕交叉感染， 以備不時之需。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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