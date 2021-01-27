因應疫情　侯友宜：封城兵棋推演已做到位

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侯友宜指出，去年已經多次建議中央全面的普篩，現階段先以區域採檢為最大的目標與方向；至於指揮官的層級是否提升為副總統賴清德？去年就多次的建議行政院統合各部會，一個號令、全部動起來，中央是否採納「都予以尊重」，只要對疫情能更有效率的處理，都樂觀其成，一切交由中央做最後的判斷，重申「上下一條心的共同防疫，這才是最重要！」
侯友宜認為，中央宣布衛生福利部桃園醫院清空計畫，新北市立聯合醫院三重院區已擬定清空計畫，做好收治病患的準備；此外，責令新北市各局處掌握的狀況，要按照病毒感染源的傳播速度、量能，及對經濟民生的衝擊，還有區塊的影響，再做重新整體的評估，去年已把社區感染、限制民生生活的封城兵棋推演，都已做到位。
為因應疫情的不備之需，新北市聯合醫院長項正川在新北市防疫會議上，也提出分棟、分層、分艙與分室的四分原則、七個階段清空醫院計畫；整備清空醫院的計畫，包括分棟畫分區域動線，降低病人風險、分層減緩醫護負擔，發揮醫療效能、分艙縮小感染範圍，避免院內傳染，及分室兼顧身心支持，隔絕交叉感染， 以備不時之需。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。