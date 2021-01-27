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護理師發文訴苦被高層關切？王必勝臉書發文溫馨喊話

記者劉雅文/台北報導

2021-01-27 17:59:41｜2021-01-27 18:00:57

▲前進指揮所指揮官王必勝臉書發文向醫護喊話，還附上醫護加油的打氣蛋糕照。（圖／翻攝王必勝臉書）
▲前進指揮所指揮官王必勝臉書發文向醫護喊話，還附上醫護加油的打氣蛋糕照。（圖／翻攝王必勝臉書）
部立桃園醫院院內感染持續擴大，目前擴大回溯總計隔離了3482人，外傳有護理師因為網路社群上發文訴苦，遭到部立桃園醫院高層關心，還被下封口令，斥責不得對外向媒體發言，對此指揮中心指揮官陳時中澄清，沒辦法禁止發表意見，去禁止也沒意義，有任何意見可以向指揮中心反應。
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部立桃園醫院前進指揮所指揮官王必勝，也在今天傍晚在臉書上發生，他提到在兵荒馬亂之中，難免有事情做的不夠周延，也讓部份同仁或家屬受到委屈或產生疑慮，對此他深感歉意，也可以留下訊息給他，他會親自處理。
臉書原文如下：

前進指揮所 第十天：像在黑暗的隧道手牽著手，一步一步的往前蹭，心情忐忑不安，但似乎看到遠處的一絲光亮……

這場戰疫中，所有部桃員工都是同袍手足。在兵荒馬亂之中，難免有事情做的不夠周延，也讓部份同仁或家屬受到委屈或產生疑慮，在此深感歉意。如果同仁有什麼需要協助的，除了向主管反應，也可以打（02）8590-7602 （02）8590-7603 或 在我的FB MESSENGER留下訊息，我會親自處理，相信以我的權限和誠意，應該可以幫同仁解決問題，我也保證會保護個人的隱私。

部桃的護理之家雖然也在醫療大樓，但因為是獨立的樓層、出入口、電梯，人員也完全分流，所以並不在之前的紅綠區內。日前為了擴大釐清風險，也對所有住民及工作人員做了篩檢，目前狀況安全。未來幾天也會對另一棟分流的大樓做篩檢及清潔消毒。一步一步的清理，慢慢的走向復原。

已經有同仁解除隔離採檢陰性回來，我們會建立另一套人力，一方面做為目前線上工作人員的替換，另一方面也做為發生臨時狀況時的緊急應變……畢竟到目前都還沒有樂觀或放鬆的條件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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