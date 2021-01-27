和平封院游錫堃不知？馬英九批：他應該自我檢討
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-27 11:32:02
立法院長游錫堃回憶過去他當行政院長時，台北市和平醫院宣布封院，他竟然不知道，點名前台北市長馬英九不要再硬拗。馬英九今天(27)強調，台北市政府先收到中央政府的特急件，要北市封院，市府也派員出席行政院會，最後一起在行政院召開和平封院的記者會，馬英九說「游錫堃的副院長林信義召開的會議，他 (游錫堃) 卻什麼都不知道？這恐怕他自己要檢討吧？」
馬英九指出 2009 年的4月24日，衛生署發出特急件給台北市政府，要北市立即封院。馬表示，「事實上，台北市政府已經有先做準備，我們特別參加了行政院副院長林信義先生主持的協調會，我們的副市長歐晉德有參加會議，衛生署長涂醒哲也有參加，共同達成意見之後，在行政院召開記者會，發表這個共識」。馬英九強調，這是一個台北市跟中央有共識的一個決定， 而且這個決定證明了，如果不這麼做的話，將來社區感染的程度會非常的嚴重，「所以我們很幸運那時有做這個決定，否則的話，真的是不堪設想」。
記者問「游錫堃表示，當時台北市政府決定封院，都沒依照標準作業程序辦理」，馬英九回答，「游錫堃他剛開始說，我們都沒有告訴他？我們覺得很詫異耶！他的副院長 (林信義) 召開的會，他什麼都不知道？這恐怕他自己要檢討吧？」記者問「現在是否變政治防疫？好像模糊焦點？」馬英九說，「就是呀！我覺得現在應該趕快去處理，像是部桃醫院的問題這麼嚴重，他們怎麼還有這麼多的時間來打口水戰？這一點，我非常不以為然！」