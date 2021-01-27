美國「友台派」布林肯出任國務卿 玩音樂錄歌放Spotify

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美國參議院外交委員19日的提名聽證會中，布林肯對台灣、中國議題表示，同意川普政府一些強硬的對中政策大方向正確，但「美國優先」政策導致美國疏離國際社會這點，布林肯並不認同。他也承認「中國是美國最大的挑戰」之一，沒有國家能夠獨立應對，美國應該加強盟友關係一同面對威脅。未來，美國將確保台灣有能力「制止侵略」，並希望台灣在世界舞台上扮演更大的角色。
對於中國不放棄武力統一、不斷派出共擊擾台，布林肯警告這是個嚴重的錯誤，新日國務院也在24日首次對台議題發聲，敦促北京停止夠過軍事、外交及經濟對台灣施壓，並且強調將繼續恪守《三個公報》，《台灣關係法》和《六項保證》對台灣的長期承諾，協助台灣維持足夠的自我防衛能力。與台灣交流上，布林肯曾在2015年於國務院接待蔡英文，並在2020年11月獲得拜登人事提名後不久，與台灣駐美代表蕭美琴通話，表達持續深化台美關係的期望。
布林肯也認同前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對中國在新疆進行「種族滅絕」（genocide）的描述。《外交政策》指出，布林肯出身猶太家庭，其繼父也是納粹迫害下的倖存者，他未來將在外交領域上，貫徹人權價值，在相關議題上向中國施壓。
1962年出生、現年59歲的布林肯與總統拜登，兩人最早自拜登任職於參議院外交關係委員時結識，共事近20年，布林肯成為拜登在外交政策上最重要的夥伴之一。
布林肯出身猶太外交世家，父親唐納德（Donald M. Blinken）曾在柯林頓（Bill Clinton）時期擔任美國駐匈牙利大使，叔叔艾倫（Alan Blinken）曾擔任駐比利時大使；祖父莫里斯（Maurice H. Blinken）則協助成立美國巴勒斯坦研究所，布林肯則是在法國就讀中學，掌握流利的法語，這段海外經歷也讓他早早發展個人國際觀。 1980年，18歲的布林肯回到美國就讀哈佛大學，畢業後進入哥倫比亞大學法學院，取得學位後於紐約、巴黎從事法律工作。
除了外交事務，布林肯還參加搖滾樂隊，在人事案通過前，他在個人推特上發表影片自稱如果順利，他會是唯一一個在Spotify上傳音樂作品的國務卿。
柯林頓政府時期，布林肯正式開始其外交政策生涯，1993年擔任國務院歐洲和加拿大事務的助理國務卿特別助理，隔年進入白宮國家安全委員會。2001年布希上台，布林肯轉至參議院外交關係委員會工作，與當時的委員會主席拜登結識。
歐巴馬政府時期，布林肯擔任國務院副國務卿，為美國對中東政策的主要推動者之一，2011年賓拉登刺殺行動中，同歐巴馬、時任國務卿希拉蕊（Hillary Cliton）等人一同坐在戰情室。2015年至2017年布林肯擔任凱利（John Kerry）的副國務卿，幾十年的布林肯在外交事務領域累積豐富的閱歷。
川普上任後，布林肯成立政治戰略諮詢公司「WestExec」，業務包括為客戶管理「中國相關的風險」，例如協助美國公司在進入中國市場後，與美國政府保持信任關係。但這並不構成布林肯可能對中立場較柔軟的因素，布林肯在19日聽證會上重申拜登加強盟友關係的立場，同時，拜登政府國家情報總監海恩斯（Avril Haines）也有相同的立場，強調美國必須面對中國不斷的侵略，兩人給外界一些有關拜登政府對中態度的線索。
《華盛頓郵報》預期，布林肯上任早期面對的難題包括，拜登重新加入伊朗核協議的承諾、審視川普政府與塔利班（Taliban）之間的協議、衣索比亞（Ethiopia）內戰以及日益緊張的美中關係。另一方面，國務院經過川普、蓬佩奧強硬的行事風格摧殘，流失了許多外交人才，布林肯同時將重振國務院的士氣視為重要任務之一。