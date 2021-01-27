特企／滿漢御品回來了！春節再次開賣

話題滿滿精品生活麵再度強勢登場！迎戰冬天極凍溫度，推出全新「醒麵」吃法，帶給饕客非油炸波浪麵挾帶飽滿清爽湯汁的華麗口感！美食家焦志方不僅極力讚賞，更表示若搭配台灣極品特色茶於餐前、餐後品飲，絕對能加乘滿漢御品風味。滿漢御品限量10,000碗即日起開賣，為讓消費者可品嘗頂級饗宴，焦志方在「焦哥串門子」粉絲專頁也一起舉辦抽獎活動，名額有限要搶要快！

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春節贈禮非滿漢御品莫屬！全新升級吃法亮相 冬天吃要先「醒麵」！

春節進入倒數，還在煩惱要送什麼禮才不失面子嗎？高級精品生活麵代表滿漢御品一定是贈禮絕佳選擇！滿漢御品開發和監造者阿桂師表示，滿漢御品的「麵、肉、湯、酸菜、秘製辣醬」，皆是以高檔食材搭配深厚料理功力所煮出來的佳餚。其肉塊使用的是每頭牛僅有1%的牛腱肉，以古式料理𤆵燒工法燉煮至爛，讓醬汁徹底入味，口感上滑嫩彈香，軟硬恰到好處；湯頭則加入魚萃取秘方提高鮮味。





今年台灣天氣溫度屢創新低，要品嘗滿漢御品，阿桂師建議需要「醒麵」，先以100度熱水倒進碗內等候兩分鐘，將碗內水瀝乾後，再倒入100度熱水使其軟化，就能享用到內厚外薄麵條吸附高湯後在嘴裡回味無窮的口感。





美食家焦志方熱烈讚賞！東方文化佐餐茶必備 餐前開胃餐後回甘





焦志方表示，牛肉麵是台灣傳統佳餚，滿漢御品作為一道頂級牛肉麵料理，在食材選擇與料理方式上讓他相當驚艷，品嘗方式亦不能馬虎。他建議要以茶靜心、以茶開胃。





焦志方說明，為讓口腔內保持最佳狀態，餐前可品飲「文山包種茶」，它使用發酵程度較輕微的茶類，聞起來擁有一股清新的茉莉花香，喝起來清新不苦澀，擁有喚醒味蕾、開胃的功能。在享用完滿漢御品後，因嘴內充滿牛骨膠質湯頭的鹹味，透過冠軍製茶師的「有機鐵觀音紅茶」，以烘焙感的茶香收尾，讓殘留在口中的鹹味轉化成甘味，口齒留香、神清氣爽。焦志方強調台灣精品牛肉麵滿漢御品與頂級茶款是絕配





滿漢御品MOMO、7-11開賣日 「焦哥串門子」粉絲贈獎活動同步開跑！





滿漢御品開賣10000碗，即日起於特定7-11門市及MOMO線上購物獨家銷售，焦志方也特別於粉絲專頁「焦哥串門子」中舉辦粉絲贈獎活動，為期一週，只要消費者在留言下方ＰＯ出與滿漢御品照片，就有機會獲得焦志方獨家推薦的「頂級茶款」，數量有限要搶要快！



