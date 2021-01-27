電玩展防疫升級 北市府：同時進場人數7000人、展位減少
記者丁上程/台北報導
2021-01-27 12:01:56｜2021-01-27 12:25:58
台北國際電玩展即將在明天（28日）登場，不過因應新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，電玩展是否取消也成為討論議題之一。對此台北市衛生局今天（27日）上午，也前往舉辦地點南港展覽館進行現場視察，與主辦單位進行溝通後，定調原本進場人數多達12000人的展間，下修至最多只能7000人入場，此外原本可以設置900個展位的會場，也下修至500個，以保留更多人潮保留空間。
針對新冠肺炎疫情蔓延，由於現階段台北市並未出現不明感染源的確診病例，衛生局疾病管制科長余燦華表示，仍舊維持原有的防疫措施，包括進場佩戴口罩、體溫監測、實名制、手部衛生等等。主辦單位北市電腦公會經理吳文榮則指出，原本跟南港展覽館租借的兩個展區，分別都有6000人的容留人數，一共12000人，因應疫情的關係，最終決定限縮容留人數至7000人，換言之場內同一時間最多只能有7000人入場，若達標將會暫停民眾入場。吳文榮強調，針對室內展區的部分，原本現場可以設900個展位，但因為防疫緣故下修至500個展位，空出更多空間，讓民眾在排隊或參觀之餘，盡量能保持社交距離。此外，展場內也全面禁止飲食，民眾全程佩戴口罩，「若有突發事件，現場也有護理人員派駐，身體不適的話，也有單獨通道送到醫院，希望指導下全程佩合提供給玩家安全體驗空間」。