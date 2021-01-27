這3星座未來3個月「工作運衰到哭」　唐綺陽：低調也沒用

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第三名：魔羯座
唐綺陽表示，魔羯座在2020年有所突破，但因為企圖心使然，接下來的工作規格將有所區隔、會挑選，甚至因為野心大，會把所有規格全面升級，導致今年經濟壓力變大，「魔羯的企圖心來了，會想要投資，但短期之內投資不見得會回收」，建議魔羯座2021年可以保守、務實一些。
第二名：天蠍座
唐綺陽分析，所有天蠍座在2021年都會「重新開始」，但會比較累，指天蠍2020年的運勢並沒有不好，甚至好到一個程度後就會開始思考是否要擴展事業版圖，例如成立一間屬於自己的工作室，或某些天蠍會覺得事業上不太順，動了改住在小房子的念頭，總之，天蠍2021年會因應外界而遇到重新開始的狀況、跳脫原本的舒適圈，「2021年是更長遠未來的新起點，要為這個做一些努力。」
第一名：獅子座
唐綺陽緩頰，獅子座今年不是真的不好，她進一步解釋，獅子座的人際關係是在「夫妻宮位」，不代表只有夫妻，也代表合夥人及所有跟自己過不去的人，所以獅子座2021年「如果有不好，都是來自於別人。」
此外，今年獅子座就是在比賽小人多還是貴人多，若是遇到小人，「那真的是煩死了，你想要低調都不行。」但如果是好人，像平常做人成功，大家會來護衛你，即可搭著順風車翻轉到好的運勢。唐綺陽也提醒獅子座：「一定要小心表達說話，這會影響到你的工作運！」（編輯：楊穎軒）