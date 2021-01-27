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為和平醫院封院舊事互槓！游錫堃：馬再硬拗就拿資料出來

記者劉育辰/綜合報導

2021-01-27 12:11:52｜2021-01-27 12:17:20

▲桃醫染疫擴大隔離5000人，立法院長游錫堃表示，現在立法院所有同仁進入院內都要戴口罩，朝野協商也移到紅樓302室。（圖／記者呂炯昌攝.2021.01.25）
▲前總統馬英九為了和平醫院封院舊事與立法院長游錫堃互槓，游錫堃27日接受媒體訪問時重申，他是封院後才知道，若馬英九再硬凹會拿出資料佐證。（圖／NOWnews資料照）
立法院目前有1收發室職員與1名助理正在居家隔離中，立法院院長游錫堃今（27）天接受媒體訪問時表示，會採取最嚴謹態度，配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施。此外，前總統馬英九為了17年前和平醫院封院舊事槓上游錫堃；游今天也再次重申，他是封院後才知道，若馬再硬凹，會拿資料出來佐證。
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立院收發室1名女性職員與民進黨立委林俊憲辦公室1名助理，都屬於中央流行疫情指揮中心擴大回溯衛生福利部桃園醫院相關接觸者居家隔離措施的範圍，目前正在居家隔離中。
游錫堃上午在立法院主持朝野黨團協商前接受媒體訪問時表示，會配合指揮中心來處理防疫事宜，隔離中的員工與助理現在的身體狀況應該都沒有問題，立法院會採取最嚴謹的態度，配合指揮中心的措施，至於消毒的工作，立法院總務處一直都做得很好。

此外，媒體詢問2003年SARS發生時，台北市和平醫院封院一事。游錫堃昨天痛批馬英九先生講話要憑良心，接著馬英九基金會執行長蕭旭岑回應和平封院是中央決議下令、地方政府執行，公文俱在。

對此，游錫堃說，若馬英九如果理直氣壯，就會親自回應，「找一個辦公室的人出來回應你們相信嗎？」並強調他手邊有很多資料，「如果要硬拗，我就把我的資料拿出來。」同時重申，他是在和平醫院封院後才知道，當時也緊急協調國防部將松山醫院變成專屬醫院，想辦法分散和平醫院的病患、成立國家級的抗疫中心、親自指揮，而當時有民間企業進口口罩後留在海關不領取，要等待漲價後才出貨，他也立刻向海關下令，口罩到海關內48小時未領取就徵收。
游錫堃強調，當年應對SARS的很多SOP，現在都持續被採用，他沒有去宣揚當年的作法；當年協助馬英九解決困難，也都沒有對外批評台北市政府的做法，認為馬英九「要有一點良心」。
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