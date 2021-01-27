為和平醫院封院舊事互槓！游錫堃：馬再硬拗就拿資料出來

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游錫堃上午在立法院主持朝野黨團協商前接受媒體訪問時表示，會配合指揮中心來處理防疫事宜，隔離中的員工與助理現在的身體狀況應該都沒有問題，立法院會採取最嚴謹的態度，配合指揮中心的措施，至於消毒的工作，立法院總務處一直都做得很好。
此外，媒體詢問2003年SARS發生時，台北市和平醫院封院一事。游錫堃昨天痛批馬英九先生講話要憑良心，接著馬英九基金會執行長蕭旭岑回應和平封院是中央決議下令、地方政府執行，公文俱在。
對此，游錫堃說，若馬英九如果理直氣壯，就會親自回應，「找一個辦公室的人出來回應你們相信嗎？」並強調他手邊有很多資料，「如果要硬拗，我就把我的資料拿出來。」同時重申，他是在和平醫院封院後才知道，當時也緊急協調國防部將松山醫院變成專屬醫院，想辦法分散和平醫院的病患、成立國家級的抗疫中心、親自指揮，而當時有民間企業進口口罩後留在海關不領取，要等待漲價後才出貨，他也立刻向海關下令，口罩到海關內48小時未領取就徵收。
游錫堃強調，當年應對SARS的很多SOP，現在都持續被採用，他沒有去宣揚當年的作法；當年協助馬英九解決困難，也都沒有對外批評台北市政府的做法，認為馬英九「要有一點良心」。