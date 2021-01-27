自由座照賣！高鐵228連假加開102次列車 29日開放購票
記者陳致宇／台北報導
2021-01-27 12:27:30｜2021-01-27 12:27:38
今年 228 和平紀念日共有 3 天連假，高鐵預計於 2 月 26 日至 3 月 2 日加開南下 49 班、北上 53 班次列車疏運旅客， 1 月 29 日凌晨零時起開放購票，高鐵指出，和平紀念日疏運仍有自由座規畫。
高鐵表示，和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「 TGo 會員月月 Go 有禮」、「 25 人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。高鐵強調，將持續配合政府政策，並依疫情狀況及中央流行疫情指揮中心指引，適時調整防疫措施，至於自由座部分，目前高鐵於和平紀念日疏運仍有自由座規畫。高鐵提醒，疏運期間須配合政府「秋冬防疫專案」，做好各項防疫措施，旅客自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。