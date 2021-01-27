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防疫爆多頭馬車？蘇貞昌澄清：誤會啦

記者鄭宏斌／台北報導

2021-01-27 12:29:10｜2021-01-27 12:36:13

蘇貞昌視察視察春節國際包裹檢疫流程
▲對於外界質疑防疫有多頭馬車，行政院長蘇貞昌說是誤會一場。（圖／記者鄭宏斌攝，2021.01.27）
衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，疫情指揮中心擴大居家隔離決策，但外界質疑行政院長蘇貞昌疑似介入決策過程，防疫領導「多頭馬車」。對此，行政院長蘇貞昌今（27）日受訪時澄清表示「是誤會啦」，他肯定指揮官陳時中的表現，陳於第一線回報需求，再由行政院跨部會統合調度，防疫才能有今天的好成績。
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蘇貞昌上午視察視察春節國際包裹檢疫流程，會前受訪時說，在行政院長的會議室裡面，這一年多來為了防疫，不知道開了大大小小多少次的會議，許許多多的決策都在這裡跨部會合作，共同討論出共識。
蘇貞昌指出，陳時中是指揮官，在第一線非常辛苦，有許多事情，他回報回來需要跨部會合作，希望各種資源整合，希望大家同步、齊一，都必須在行政院，全國最高行政機關指揮來統合、調度，作成決策，形成共識，今天防疫才能做得這麼好。

蘇貞昌也說，希望大家能夠肯定，並且體諒整個團隊上上下下是多麼辛苦，今天這個成績才能得到國際的肯定，才能守住國人的健康，希望大家給在第一線，在全國為大家服務、守住健康的同仁加油。

另外對於有民調指蘇貞昌的不滿意度破4成，蘇貞昌回應表示，行政院長是非常辛苦的工作，也是耗損很快的位置，過去的紀錄大家都看得清清楚楚。今天他帶領這個團隊2年多來，是因為全體同仁大家一起努力、國人的支持、蔡英文總統信任，才能做出一點點成績，還有過半國人同胞給我們肯定支持，非常感謝。

蘇貞昌也說，還有沒有做好的地方，他會隨時檢討，希望做到最好，也希望國人同胞要給辛苦努力的公務人員加油打氣，畢竟這個溫暖是給他們最大的動力，才能繼續為國人努力。

▲行政院長蘇貞昌視察視察春節國際包裹檢疫流程，檢疫犬成為場邊亮點。（圖／記者鄭宏斌攝，2021.01.27）
▲行政院長蘇貞昌27日上午視察視察春節國際包裹檢疫流程，檢疫犬成為場邊亮點。（圖／記者鄭宏斌攝，2021.01.27）
 
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