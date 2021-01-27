防疫爆多頭馬車？蘇貞昌澄清：誤會啦

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蘇貞昌指出，陳時中是指揮官，在第一線非常辛苦，有許多事情，他回報回來需要跨部會合作，希望各種資源整合，希望大家同步、齊一，都必須在行政院，全國最高行政機關指揮來統合、調度，作成決策，形成共識，今天防疫才能做得這麼好。
蘇貞昌也說，希望大家能夠肯定，並且體諒整個團隊上上下下是多麼辛苦，今天這個成績才能得到國際的肯定，才能守住國人的健康，希望大家給在第一線，在全國為大家服務、守住健康的同仁加油。
另外對於有民調指蘇貞昌的不滿意度破4成，蘇貞昌回應表示，行政院長是非常辛苦的工作，也是耗損很快的位置，過去的紀錄大家都看得清清楚楚。今天他帶領這個團隊2年多來，是因為全體同仁大家一起努力、國人的支持、蔡英文總統信任，才能做出一點點成績，還有過半國人同胞給我們肯定支持，非常感謝。
蘇貞昌也說，還有沒有做好的地方，他會隨時檢討，希望做到最好，也希望國人同胞要給辛苦努力的公務人員加油打氣，畢竟這個溫暖是給他們最大的動力，才能繼續為國人努力。
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