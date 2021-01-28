孩子不像自己 黃靖倫抱兒第一眼：這誰的？
記者羅凌筠/綜合報導
2021-01-28 08:00:00
昔日偶像團體成員JR（紀言愷）、許孟哲、阿弟以及黃靖倫上《聽媽媽的話》，分享偶像變「偶爸」的生子喜悅，黃靖倫回憶第一次見到兒子根本開心不起來，因為兒子臉皺皺的，長得又不像自己，讓他很在意：「我一整天都在想，這孩子到底是誰的？」主持人小禎秒懂黃靖倫心情，她說Emma剛出生很像最熟悉的陌生人，護士抱給她看時她還心生抗拒：「感覺很奇怪，好像熟悉了9個月，但卻很陌生，很像在見筆友。」
許孟哲和老婆在生子計畫初始就「中了」，雖在計畫中但快到懷疑自己：「身邊朋友試了2、3年都沒有，結果我一下就中。」JR忍不住問：「真的那麼厲害？」許孟哲驕傲回：「我沒辦法跟你試，但我真的就那麼厲害。」而JR說和老婆計畫性做人都沒消息，反而在自己生日當天，因為老婆安全期而沒避孕，沒想到完事後，她居然轉頭說：「啊！我記錯了。」結果成功懷孕，眾人聽完大笑問JR：「你是不是被仙人跳啊？」最有育兒經驗的阿弟，現在育有2女1男，但他自爆得知老婆懷第一胎時，處在兩人快分手階段，感情降到冰點，接到懷孕消息想的第一件事情居然是Energy要解散了嗎？因為太心慌，還只能假裝冷靜，像個局外人般跟老婆說恭喜，但兩人感情也因此得以延續。阿弟說自己是獨子，有生子壓力，連續兩胎都生女後想拚個兒子，努力多年卻沒動靜，直到有天他夢見自己抱著一個兒子的胎夢，老婆果真懷上男孩，老三和老大也因此差了10歲。