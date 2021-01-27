NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

疫苗是兩岸潤滑劑？馬英九：當然是啊！

記者陳志仁/新北報導

2021-01-27 13:20:47

馬英九
▲前總統馬英九今(27)日前往新北市三重先嗇宮參加獨居長者的歲末溫馨會，並親自幫長者服務。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.27）
前總統馬英九今(27)日前往新北市三重先嗇宮參加獨居長者歲末溫馨會，被問及美國總統拜登上臺後，兩岸的氣氛有可能緩和嗎？馬英九認為，關鍵在兩岸不是拜登，拜登希望台灣跟中國大陸能夠進行有意義的對話。
我是廣告 請繼續往下閱讀
馬英九表示，拜登的基本立場不會像川普這樣，把台灣「放在他的戰車外面」，但是希望台灣跟中國大陸能夠進行有意義的對話，關鍵在這裡；此外，美國生產的豬肉，事實上百分之八十都是非萊豬，實在犯不著把台灣(民眾)的健康，犧牲在那百分之二十的萊豬身上。
至於中國大陸的新冠肺炎疫苗，是否有可能作為舒緩兩岸關係的潤滑劑嗎？馬英九回應，「當然是啊！」如果台灣能夠接受中國大陸的新冠肺炎疫苗，疫苗當然可作為兩岸的潤滑劑，但關鍵是，台灣不可能接受中國大陸的新冠肺炎疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
27.61%72.39%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀