疫苗是兩岸潤滑劑？馬英九：當然是啊！
記者陳志仁/新北報導
2021-01-27 13:20:47
前總統馬英九今(27)日前往新北市三重先嗇宮參加獨居長者歲末溫馨會，被問及美國總統拜登上臺後，兩岸的氣氛有可能緩和嗎？馬英九認為，關鍵在兩岸不是拜登，拜登希望台灣跟中國大陸能夠進行有意義的對話。
馬英九表示，拜登的基本立場不會像川普這樣，把台灣「放在他的戰車外面」，但是希望台灣跟中國大陸能夠進行有意義的對話，關鍵在這裡；此外，美國生產的豬肉，事實上百分之八十都是非萊豬，實在犯不著把台灣(民眾)的健康，犧牲在那百分之二十的萊豬身上。至於中國大陸的新冠肺炎疫苗，是否有可能作為舒緩兩岸關係的潤滑劑嗎？馬英九回應，「當然是啊！」如果台灣能夠接受中國大陸的新冠肺炎疫苗，疫苗當然可作為兩岸的潤滑劑，但關鍵是，台灣不可能接受中國大陸的新冠肺炎疫苗。
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