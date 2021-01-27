特企／3MTM XPURE-D1　無泵雙飲水淨水系統全新上市

你今天喝好水了嗎？根據統計，台灣居家裝設淨水器的普及率約為六成，一般成人每天的基礎飲水量約為1500到2000毫升1，加上中南部近期缺水危機導致水質不穩定，飲用水的安全及對健康的影響實為民眾相當重視的課題。有鑑於國人對飲水品質要求的提升，擁有超過80年液體過濾與淨水經驗的美商3M台灣子公司(後稱3M)推出XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統，運用3M核心技術，一機滿足全家人的個人化飲水需求，並於今日舉辦XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統新品上市記者會暨特力屋全台首賣會。3M分離淨化過濾產品部門資深經理林瑞麟表示：「乾淨的水只是我們的最低要求。此次與特力屋合作推出首賣活動，希望將3M無泵雙飲水淨水系統的無須插電、無電器噪音、時尚設計、大出水量等亮眼特色，透過特力屋的專業的服務一一展現，為消費者的飲水品質找到最佳的解決方案。」

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每杯有故事的水 都來自XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統

每一杯純淨的水，背後都有來自XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統的核心技術支持。一杯無聲的水，是來自無泵水動力系統的極致成果，無須插電也無電器噪音與震動，把關需要全神貫注的每一個時刻不被打擾；一杯健康的水，來自一體倍濾過濾技術，不僅有效去除水中有害物質，同時保留有益礦物質，提供最高品質的飲水需求；一杯專為個人調製的水，來自純淨雙飲系統，為不同生活需求提供雙飲水方案，飲水不遷就；一杯環保的水，來自高規格RO膜帶來的1:1低廢水比，在缺水危機發生時，更顯珍貴。





3M TM XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統產品突破性的五大核心技術





1. 純淨雙芯系統：獨特設計的純淨雙芯系統，結合一體倍濾系統和逆滲透過濾技術，帶來可飲用的淨水和純水。





2. 高效活性碳棒：美國進口特殊配方的活性碳棒，高精度孔徑設計，靶向吸附汙染物質，保留鈣、鎂、鉀等有益的礦物質。





3. 無泵水動力系統：不同於傳統純水機，3M TM無泵雙飲水淨水系統無需加壓馬達、無須插電、無電器噪音，並可達到四季穩流(不受冬季低水溫影響)、大流量(最大流量可達3L/min)等特色。





4. 一體倍濾系統：PES製藥等級除菌膜、活性碳棒和高強度濾芯外殼高效結合，帶來高品質的淨水。





5. 精工匠造：3M致力於將核心技術運用於新品研發，為用戶提供便捷、耐用的高品質產品。





3M擁有超過80年液體過濾經驗，為全球技術最完善的淨化過濾專家，應用範圍涵蓋家用及商用淨水、食品飲料、生技製藥和工業等四大領域，透過3M核心技術，打造全新的飲水體驗，帶給消費者個人化的精緻生活，奠定市場純淨雙飲領先地位。今日上市發表會中也特別邀請温咖啡創辦人温秉錞及軒汀茶莊創辦人楊政樺一同出席，暢談水質對飲品沖泡品質的重要性，此外，現場也宣布特力屋合作首賣相關優惠訊息。





全方位滿足現代人斜槓身分 多合一最佳生活解法





現代人不再滿足於單一生活模式，斜槓身分代表了生活中的多重角色，3MTM XPURE-D1都能為每一個斜槓身分提供最佳飲水體驗，在照顧家人需求的同時也不需妥協自己的喜好，不管是嬰幼兒、銀髮族或是重視沖煮咖啡、泡茶及烹調風味的消費者，純水、淨水雙飲水皆可滿足全家人的個人化需求，





此外，過往安裝傳統淨水器常出現噪音、漏水等問題，近期中南部的缺水危機，也造成水質不穩定。影響水質的因素除了雜質顆粒，輸水過程中也可能受到重金屬及病毒、細菌的汙染；而南北地質結構不同，水質軟硬度的差異以及工業區水質疑慮等問題都造成飲用水過濾功能需求提升，也是消費者常見的淨水器選購考慮項目。





特力屋淨水商品處主任洪佳吟分享：「過往消費者裝設傳統淨水器，除了不知道什麼時候該換濾心外，也常因為加壓馬達的聲響而受到噪音干擾，更曾發生過管線連接處漏水意外導致百萬裝潢損失慘重等狀況；因此建議購買淨水器時須親自前往正規通路與專業服務人員諮詢，針對規格、用途等不同需求進行比較與了解，才能找到最適合自己家中的淨水器規格，輕鬆升級家中每日健康飲水。」





淨水真實力X專業服務 3M與特力屋攜手打造消費者精緻生活





特力屋一直以來以「專業諮詢與服務，一站購足」為消費者解決居家生活上的各種問題，更提供超過三萬種的豐富品項，為消費者提供最佳的生活解決方案。特力屋行銷總監 張瓈今表示：「每個家庭都想擁有乾淨水質，淨水器也成為常見居家生活用品，如何選購亦是學問。特力屋實體門市，可以提供消費者完整的專業諮詢與服務，商品選擇也相當豐富，此次與3M合作，為真實力淨水產品XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統舉辦首賣活動，強強聯手為消費者的飲用水健康把關。」

年節將至，除了家中除舊佈新，更需要從一杯具有質感的水來開啟新年新氣象。3M於2021年第一季特別於特力屋推出XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統首賣合作，並搭配首賣活動，即日起至三月底，凡購買XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統(建議售價：$32,800)，即贈送【第一年替換濾芯組】(價值：$7,290，限量50組)，詳細資訊請洽詢特力屋各分店。