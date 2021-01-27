部屬曾赴部桃探病　林俊憲：助理自主健康管理到2月7日

立法院昨日傳出2人因到過衛福部立桃園醫院遭到隔離，一位是收發室女職員因同住家人曾赴部桃探病，因此請假自主隔離，另一位為民進黨立委林俊憲的助理，也曾於匡列時間內到過部桃照顧住院家屬，由於符合中央流行疫情指揮中心疫情擴大匡列範圍，因此主動申報在家自主隔離。林俊憲今（27）日表示，這名助理會解除居家隔離後，在家中自主管理到2月7日。

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