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部屬曾赴部桃探病　林俊憲：助理自主健康管理到2月7日

記者呂炯昌/綜合報導

2021-01-27 14:27:31｜2021-01-27 14:28:07

民進黨台南第五選區立委候選人林俊憲自行宣布當選
▲由於助理曾赴部桃醫院探病，立委林俊憲助理將自主健康管理到2月7日。（資料照／記者陳聖璋攝）
立法院昨日傳出2人因到過衛福部立桃園醫院遭到隔離，一位是收發室女職員因同住家人曾赴部桃探病，因此請假自主隔離，另一位為民進黨立委林俊憲的助理，也曾於匡列時間內到過部桃照顧住院家屬，由於符合中央流行疫情指揮中心疫情擴大匡列範圍，因此主動申報在家自主隔離。林俊憲今（27）日表示，這名助理會解除居家隔離後，在家中自主管理到2月7日。
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林俊憲表示，辦公室一名助理由於曾於匡列期間內的1月14日至桃園醫院探望生病家屬，因此目前正在居家隔離。該名助理於25日當晚得知指揮中心消息後，立即向辦公室報告，並開始請假居家隔離。
林俊憲指出，針對上述情況已通報立法院，辦公室內也已經完成消毒。該助理最後一次至部桃為1月14日，至今已13天，身體狀況良好，每日也有向防疫單位和辦公室回報。辦公室其他同仁也都進行自主健康管理，依照防疫規定勤洗手、戴口罩。

依照指揮中心指示，居家隔離天數為最後接觸起算14天，林俊憲表示，該助理於1月14日最後至桃園醫院，因此29日午夜0時就可解除居家隔離，為求保險起見，仍會讓該助理於家中待至2月7日進行自主健康管理，期滿再回來上班即可。

林俊憲指出，會繼續遵照指揮中心指示，以最高標準進行防疫，感謝所有關心的朋友，也感謝在前線為全台灣奮戰的醫護人員和防疫人員，在這個非常時期，大家同心協力渡過難關。

中央聯合疫情指揮中心25日晚間宣佈，擴大部立桃園醫院居家隔離對象，包括1月6日至1月19日曾至部桃探病者，隔離人數恐達5000人。

▲捷克議長立院演說結束後，議場立即進行消毒。（圖／記者呂炯昌攝.2020.09.01）
▲為防新冠肺炎病毒進入立院，立院定期消毒。圖為去年9月捷克議長韋德齊在立院演說結束後，議場立即進行消毒。（圖／記者呂炯昌攝）
 
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