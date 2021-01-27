部屬曾赴部桃探病　林俊憲：助理自主健康管理到2月7日

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林俊憲指出，針對上述情況已通報立法院，辦公室內也已經完成消毒。該助理最後一次至部桃為1月14日，至今已13天，身體狀況良好，每日也有向防疫單位和辦公室回報。辦公室其他同仁也都進行自主健康管理，依照防疫規定勤洗手、戴口罩。
依照指揮中心指示，居家隔離天數為最後接觸起算14天，林俊憲表示，該助理於1月14日最後至桃園醫院，因此29日午夜0時就可解除居家隔離，為求保險起見，仍會讓該助理於家中待至2月7日進行自主健康管理，期滿再回來上班即可。
林俊憲指出，會繼續遵照指揮中心指示，以最高標準進行防疫，感謝所有關心的朋友，也感謝在前線為全台灣奮戰的醫護人員和防疫人員，在這個非常時期，大家同心協力渡過難關。
中央聯合疫情指揮中心25日晚間宣佈，擴大部立桃園醫院居家隔離對象，包括1月6日至1月19日曾至部桃探病者，隔離人數恐達5000人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。