質疑蔡其昌備用說 江啟臣：台灣發電或供電有問題嗎？
記者陳志仁/新北報導
2021-01-27 14:19:01｜2021-01-27 14:22:30
為解決台中空汙問題，立法院副院長蔡其昌率中彰縣市8立委提出「中火燃煤機組除役不拆除」主張，並向台中市長盧秀燕喊話「藍綠應放下成見、共同合作」；國民黨主席江啟臣今(27)日籲，「蔡副院長如果你真得照顧中部人的肺，應該要贊成現在市府的決定！」
江啟臣今日與前總統馬英九參加新北市三重先嗇宮參加獨居長者歲末溫馨會的活動，並針對「中火燃煤機組除役」的議題向蔡其昌喊話；江啟臣表示，中部人都很了解台中、中部的空汙問題，很多的資料也顯示，只要能夠減煤、除煤，其實對空汙的改善是很有幫助，在沒有缺電的狀況下，如果要蓋燃氣的話就應該要除媒，除非有缺電。江啟臣指出，蔡英文總統很清楚說，「我們沒有缺電的問題」，質疑蔡其昌的備用說，是否代表台灣的發電或供電有問題嗎？更何況如果要備用，為什麼只有中火的燃煤機組當備用？其它以前除役的核電廠，要不要也都會保留當備用？這是不合邏輯的一種做法；且新增兩座燃氣機組的發電量是大於四座燃媒，請汰除四座老舊的燃煤機組，照顧台中人的肺。江啟臣表示，興建燃氣的同時就要同步除煤，除煤是國際的趨勢，台灣已經落後很多，難道一定要把這麼舊的燃煤機組操四十年才除役嗎？讓更多人因空污、肺癌、肺腺癌離我們而去才甘心嗎？我們的肺、身體都會告訴你，這樣跟空氣不要；用燃氣來改善發電、空氣的品質，我們不反對，至少比現在使用亞煙煤的舊燃煤電廠來得好，這樣的要求其實是很卑微。