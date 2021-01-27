防疫3關鍵！蔡英文：國人團結、安心過年

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不過，蔡英文也強調，防疫過程難免有些起伏，請國人繼續抱持信心、相信專業，繼續跟政府一起走下去。蔡英文也指出目前相關防疫措施都已經提升，包括指揮中心、中央各部會、地方政府、醫療院所、國軍部隊，以及許許多多的單位，都已經動員起來；對抗疫情，一定要持續把握三個關鍵。
首先，國人對指揮中心各項防疫指引的配合，是成功防疫的關鍵，指揮中心會持續本於專業，做出決策，也請大家務必配合。第二是不分中央地方，同心面對疫情。中央一定會全力支援地方防疫，並且強化協調的機制。最後一個關鍵，是要有團結意識，尤其在這次部桃感染事件當中，社會上共同挺醫護、挺桃園、挺第一線防疫人員，就是台灣需要的防疫意識。
蔡英文表示，這是台灣從2003年對抗SARS疫情中，經過慘痛教訓後，才學到的經驗。從鑽石公主號、武漢包機、磐石艦、到航空公司外籍機師染疫，過去這一年有許多的考驗，但我們都展現韌性，一路挺過來了。但防疫是長期作戰，必須互相勉勵、鼓舞，才能克服難關。蔡英文也感謝醫護人員、所有防疫國家隊的成員，以及每一位國人，大家彼此包容，一起守住疫情防線到現在。在這個重要的時刻，請大家持續落實防疫，就能夠確保健康、安穩的日常生活。再過不久就是農曆春節，這段期間堅守住就可以安心過年，「我們一起加油！」