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車用晶片大缺貨　工研院：產業特性與疫情是主因

中央社

2021-01-27 14:18:29｜2021-01-27 14:18:42

▲有日媒25日報導稱，為因應半導體短缺，台積電等台灣晶片代工商考慮調漲晶片價格，以車用晶片為主，漲幅最高達15%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球車用晶片大缺貨，台積電等台灣晶片代工商紛紛打算調漲價格﹔工研院產業科技國際策略發展所資深研究員范哲豪表示，包括汽車產業特性與疫情打亂很多生產布局，都是車用晶片缺貨，意外成為汽車生產瓶頸的主因。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者張建中新竹27日電）車用晶片大缺貨，工研院產業科技國際策略發展所資深研究員范哲豪表示，包括汽車產業特性與疫情打亂很多生產布局，都是車用晶片缺貨，意外成為汽車生產瓶頸的主因。
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新車銷量一年不到1億輛，數量遠少於智慧手機一年出貨10億支規模，且需求分散，呈少量多樣。范哲豪說，過去車廠的產量是汽車生產最大的瓶頸，因晶片缺貨影響汽車生產的情況相當罕見。
范哲豪表示，過去車廠較少規定晶片交期，因一輛車壽命動輒1、20年，車廠更重視晶片生命週期要長，與高可靠度，產品認證嚴格，也造成可選擇性少、更換不易的市場特性。

只是疫情打亂許多產業生產布局，消費與通訊市場先復甦，相關晶片廠都已搶訂晶圓代工產能，范哲豪說，晶圓代工廠去年下半年接單已趨於滿載。

車市去年因疫情影響，市況不佳，相關晶片庫存水位低，且復甦時間較晚，車用晶片又主要採用8吋成熟製程生產，范哲豪表示，成熟製程是這波產能最缺的部分，才會造成這次車用晶片嚴重缺貨的情況。

據產科國際所指出，車用電子分類繁雜，包括有先進駕駛輔助與感知系統的距離碰撞警示、車道偏移警示、自動停車影像輔助系統、車用影像、無線胎壓感測系統，還有資安保全系統、駕駛資訊與決策系統、車身電子與防護系統、電控與底盤系統及動能系統。

產科國際所表示，動力系統將是車用電子最大的市場，預估2025年將達1439億美元規模，包含駕駛線傳控制、馬達與驅控系統、煞車回收動能再生、動力控制系統、電動空調與動力控制系統、節能怠速間歇起停系統、電池與能量監控管理。
車體電子市場規模將逼近800億美元，車電安全系統市場將約700億美元規模，駕駛資訊系統市場約395億美元，底盤電子系統約268億美元。（編輯：鄭雪文）1100127
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