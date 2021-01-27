台鐵列車長居家隔離「百人自主健康管理」 陳時中說話了
記者陳致宇／台北報導
2021-01-27 14:46:51｜2021-01-27 14:46:53
衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心為此擴大回溯醫院相關接觸者並進行居家隔離措施，今（ 27 ）日台鐵傳出一名女性車長曾於 23 日至桃園某醫院就診，該院曾有確診個案進出，因此被桃園市衛生局通知居家隔離，台鐵也自行匡列 100 餘人須進行自主健康管理，對於是否要公布醫院名稱或車長服勤車次，指揮官陳時中強調，有掌握到接觸者名單，希望民眾不要恐慌。
台鐵表示，一名女性車長於 1 月 26 日晚間接獲桃園市衛生局電話通知，因車長於 1 月 23 日至某醫院就診，這間醫院剛好是案 889 出院後二度就醫被確診的醫院，需居家隔離至 2 月 7 日，台鐵立即依防疫規定安排防疫計程車載送車長返家居家隔離，同時自行匡列 100 餘人須進行自主健康管理。針對民眾擔心會成會接觸者，指揮中心是否要公布醫院名稱或服勤車次？指揮官陳時中指出，這次因擴大回溯醫院相關接觸者，才將該名女性車長列為接觸者，其他人都是接觸者的接觸者，風險很低，不需要過度恐慌。
陳時中強調，已經清楚掌握到案 889 接觸者名單，會依照健保卡的看診時間資料，前後匡列半鐘頭為接觸者，必須進行居家隔離，其他沒有接到通知的民眾不用擔心；至於台鐵自行匡列自主健康管理對象，是屬於公司自理，能夠提高警覺性很好。
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