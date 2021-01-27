台灣帛琉共組無菌廊道？外交部：積極推動促成
記者張志康/綜合報導
2021-01-27 14:58:03
外交部長吳釗燮21日赴帛琉出席新任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並接受當地媒體專訪，談到組成台帛「無菌廊道（Sterile Corridor）」。外交部發言人歐江安表示，政府將在維護我國國民及友邦民眾的健康福祉，以及確保兩國防疫無虞的前提下，持續進行評估並朝推動促成本案的方向努力。
吳釗燮21日以總統特使身分出席惠恕仁就職典禮，並與我國旅遊業者評估未來實施台帛安全旅行圈，開放兩國觀光旅遊的可能性。外交部表示，惠恕仁大力倡議與台灣建立台帛無菌廊道，以期恢復及強化兩國人民、醫療、教育與商務的交流合作，並振興當地受疫情影響的觀光產業。
對此，歐江安指出，我國已經由相關部會及防疫指揮中心進行多次會商研議，並派遣防疫專家前往帛琉實地瞭解當地疫情狀態及防疫能量，積極評估推動本案的可行性。另外，外交部也已請交通部觀光局邀集我國旅遊業者組成踩線團，考察帛琉重要景點及規劃旅遊動線，並與當地觀光旅遊主管機關交換意見，雙方相關單位均持正面的支持意見。歐江安表示，政府將在維護我國國民及友邦民眾的健康福祉，以及確保兩國防疫無虞的前提下，持續進行評估並朝推動促成本案的方向努力。