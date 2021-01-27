若台北市超過1000人確診 柯文哲：大概就一定要封城
記者丁上程/台北報導
2021-01-27 15:00:05
新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，衛福部桃園醫院更傳出院內感染，讓衛福部長陳時中緊急宣布擴大居家檢疫的匡列範圍。而台北市長柯文哲昨天（26日）下午先是在臉書上PO文，表示若北市短時間內出現1000例以上確診個案，將採取更大規模停班、停課及相關管制措施。而今天（27日）被媒體堵訪時再表示，那是最嚴重的情形，是計算醫院的容量，如果1000例確診在醫院，大概就一定要封城，不然會超過醫院處理能量。
針對新冠肺炎疫情今年起在台灣又開始升溫，各縣市政府也紛紛開始提升防疫等級，不過台北市政府方面截至目前為止，都維持原有的防疫措施。對此柯文哲也在臉書上PO文，表示去年10月台北市政府就已經因應疫情訂定相關SOP措施，一共分為三階段：「1例本土不明感染源，停辦或管制多人活動」、「每週新增15例以上本土確診個案，場館關閉並啟動異地或居家辦公」、「短時間內北市出現1000例以上，將停班停課」。而今天下午柯文哲前往民眾黨立法院黨團，進行每週例行的黨政會報。會後面對媒體詢問「1000人確診停班停課的標準，是否還會做修正？」對此柯文哲則表示，「那是最嚴重情形，那是計算我們醫院的容量。」柯文哲更直言，「如果1000確診例在醫院的時候，大概就一定要封城，不然會超過醫院的處理能量」。台北市政府發言人陳智菡則補充說明，表示「1000人確診」這個數字，是去年北市府在訂定SOP時所設定的一個基準點，當時並未有「英國變種病毒入侵」、「部桃院內感染」等狀況，市府方面也會再召開會議，討論這個基準點與SOP是否需要進行調整。