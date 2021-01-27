王令麟捐台大新生技大樓 總面積達7千坪盼深化產學合作
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-27 15:15:54
國立台灣大學與東森集團總裁王令麟今（27）日舉辦簽約儀式，由台大校長管中閔與之簽署生技大樓捐贈與產學合作意向書，未來將著重於跨領域整合、深化產學合作。該大樓將於3年內開始興建，並於開工後3年完工，預計總龍板面積可達7千坪，並同時包含研究、教學與產學合作場域。
台大表示，隨著生物科技的進步，生技醫藥與農業科技已成為國家發展與建設的重要領域及方向，台大長年培育生技醫藥與農業人才，為台灣生技與農學產業奠下厚實基礎。在國際間相關產業高度的競爭下，大學院校除了有賴政府以科研資金補助農學與生技發展外，若再導入企業界的豐厚資源與發展策略，更是進一步落實產學合作的重要基石，加速學用合一，幫助學生接軌職場。台大生技大樓規劃座落於台大生命科學院漁業科學所大樓，樓地板面積約7千坪，原地興建，由校方與生命科學院統籌使用，該大樓將於意向書簽訂後3年內開始興建，並於開工後3年完成興建與實物捐贈。
王令麟除了捐贈大樓，以硬體設施改善學習環境，雙方將以跨院系產學合作方式成立「台大東森產學研發中心」，與生物資源暨農學院相關系所與附設農業試驗場進行產學合作，包含產品研究開發、技術轉移與產品化，促進雙方在農業科技、農產品推廣與生化科技領域更深的交流與研究合作。同時，該集團也將挹注資源在生技與農學人才培育方面，提供農學與生技的碩博士班獎學金。台大期待，經由生技大樓捐贈、產學合作及人才培育資源的投入，提供農學與生技領域的台大學子，軟體與硬體方面更厚實的支持，為農學與國家生技醫藥帶來正向發展，培育更多高端研發人才。