衝破30萬！國民黨宣布萊豬公投連署越過法定門檻
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-27 15:54:44
國民黨發起「食安公投（反萊豬）」、「公投綁大選」兩項公投連署活動，今天(27)宣布正式突破中選會第二階段連署法定門檻28萬份，兩項連署都跨越30萬份大關。國民黨表示，為避免中選會未來審核時出手刁難，呼籲民眾繼續連署到50萬份目標，才能確保今年8月28日得以順利舉行公投，拒絕萊豬被吃下肚。
黨主席江啟臣27日下午在中常會上正式宣布這項訊息，他指著常會廳內堆滿一個個的紙箱，指出每一箱連署書，都是人民對民進黨政府進口萊豬政策的強烈反彈，也是對公投修法的沈重否定，更是對國民黨的期許與督促。江啟臣宣布「我們目前已經取得的反萊豬食安公投、及公投綁大選公投連署書數量，都已經超越公投二階段連署的28萬法定門檻。其中，公投綁大選的連署書已經超過31萬9千份，食安公投的連署書更是超過32萬份以上。這些都是目前我們從各地方縣市黨部收到整理、回報，還有很多都在路上陸續收集連署當中」。江啟臣表示，為了避免重複、錯誤連署，以及執政黨可能的惡意操作，國民黨會繼續衝刺連署工作，並且以農曆年前取得50萬份連署書做為目標，讓大家可以安心過好年，確保今年8月28日可以行使公民權，終結瘦肉精豬肉亂象，終結鐵籠公投的禁錮。