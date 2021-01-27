和平封院再掀口水戰 快析：藍營聲量慘遭綠營超車
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-27 16:13:07｜2021-01-27 16:33:45
衛福部桃園醫院群聚感染，防疫議題備受關注，SARS期間和平醫院封院政策的討論度也激升，掀起政壇交鋒，時任台北市長的馬英九與行政院長的游錫堃等人都參與論戰，變相成為藍綠口水戰﹔TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫發現，和平封院論戰並沒有為國民黨加分，反而讓網路好感度慘遭民進黨超車。
這場口水戰由前台北市衛生局長邱淑媞引爆，她22日在臉書直指，指揮中心「邏輯錯誤」導致部桃院內群聚感染，讓大批網友議論SARS期間「和平醫院封院」是錯誤決策，連帶藍綠兩黨政治人物都出面發表意見，馬英九陣營更以「中央下令、地方執行」將封院決策甩鍋給游錫堃，讓游錫堃出面痛批「馬英九講話要憑良心」，也要求馬方拿出證據、親自出面回應。根據QuickseeK快析輿情資料庫監測，在「部桃群聚」話題中，國民黨的網路好感度大多時候領先民進黨，甚至在邱臉書被網友灌爆後2天，都維持領先，但25日馬英九辦公室發表聲明，說當時決策是「中央下令，地方執行」，引發游錫堃駁斥後，國民黨的網路好感度更遭民進黨超越。QuickseeK快析輿情進一步指出，這兩天部桃群聚的相關輿情，討論量最高的是「和平醫院論戰」，再來是桃園大型活動取消、桃醫擴大回溯、案889和890足跡、1922專線被打爆，其中和平醫院論戰因充滿政治口水，讓話題好感度墊底﹔疫情當前，民眾關心部桃群聚能否被控制，國民黨在和平封院誰下令的問題上糾結，讓黨的網路好感度下降，顯然是「挑錯戰場」，無法讓民眾認同，國民黨若繼續深陷其中，恐怕會背上塑造政治對立的罵名。