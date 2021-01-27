在美發病吞藥搭機！落地確診害63人隔離 中國女判刑1年
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-27 16:17:52｜2021-01-27 16:21:36
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，中國一名黎姓女子在去年3月初，從美國同家人一起搭機返回北京，但當時女子已出現發燒、倦怠等症狀，而中國也開始對入境人員進行防疫管制，為了闖關入境，黎姓女子在登機前服用2倍劑量的退燒藥，導致63人隔離，北京市順義區人民法院1月26日判決女子有期徒刑1年、緩刑1年。
中國媒體報導，北京市順義區人民法院公告指，被告黎某2020年3月出現發燒、身體乏力等症狀，多次在美國當地醫院就診未見好轉。同年3月11日，黎某再次就醫時，醫院對其進行了新型冠狀病毒核酸檢測。在檢測結果未出時，黎某決定回國。當日，黎某及家人從美國波士頓乘飛機經洛杉磯中轉，乘坐國航航班回國。為順利登機，黎某在登機前服用退燒藥降低體溫，通過體溫檢測。登機後，在航班要求乘客主動申報發熱等不適症狀時，也未如實申報、回答機組人員關於身體情況、接觸史、同行人員（丈夫、兒子）等疫情防控的相關詢問。黎女成功闖關後，13日抵達北京時被送往醫療設施，確診感染新冠病毒，曾經與她有過密切接觸的63人被迫隔離。北京市人民法院認為，黎女違反《傳染病防治法》的規定，其行為已構成妨害傳染病防治罪，應予懲處。
北京人民法院強調，遵守疫情防控的相關規定、如實填寫健康申明卡、配合防疫人員的工作是疫情防控這一特殊時期每位公民的應盡義務，黎某的相關行為不能體現其主動接受法律懲處的投案意願、不屬於自動投案，故不構成自首。但黎女到案後對行為如實坦承，並且後悔認罪，法院決定判其有期徒刑1年，緩刑1年（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）。
先前有網友透過資料找到黎女長年居住在美國麻州，去年2月26日至27日參與公司會議，其中有與會者確診感染，3月1日黎女也出現症狀，但仍然服藥闖關回到北京，造成同機59人、丈夫及兒子2人必須接受隔離。一些中國網友在網路上議論，早就成為美國人的黎女在疫情嚴峻時期闖關，浪費國家資源、對疫情防控造成威脅，2020年3月13日北京警方宣布就黎女一事立案調查，北京市順義法院於今年1月26日正式判決。
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