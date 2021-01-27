農曆新年返鄉潮　南市感謝高雄協助居檢

農曆新年即將到來，返國人潮湧現，台南市長黃偉哲特別勉勵台南市政府觀光旅遊局及衛生局扛住這波防疫量能壓力，每日確實掌握防疫旅館使用量及剩餘數量，備妥充足的防疫旅館，市長也特別感謝於高雄市整備新增防疫旅館期間，來自高雄市的協助，讓台南居家檢疫旅客入住高雄防疫旅館。

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台南市觀光旅遊局表示，截至今日1月27日為止，台南市防疫旅館合作旅宿業者家數28家，房間總數將達859房，住房率約8成5；相較於1月初，在台南市政府觀光旅遊局與衛生局努力下，已緊急加開343房，除滿足入住需求外，估計尚約有近百餘空房可供使用，讓市民能安心返鄉，順利完成居家檢疫。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南市旅宿業者總計652家，旅館257家、民宿395家總房間數12727房，旅館以中小型規模為最多，除了一般眾所皆知的防疫旅館外，台南市亦與旅宿業者攜手合作推出「家人安心住宿專案」，此專案是讓國外返鄉民眾可於自宅中居家檢疫，協助提供其家屬入住合法且舒適的處所，並在價格上給予住房優惠，現計有旅宿業者36家提供1028房。

台南市長黃偉哲強調，防疫宣導雖然由衛生局主政，但需要各局處共同配合，尤其是民眾時常出入的便利商店、百貨公司、公共場館或是人潮擁擠的夜市等，更需要加強宣導，如遇到故意不合作或不佩戴口罩的民眾，該檢舉就檢舉，該開罰就開罰，而針對年節返鄉潮可能造成的群聚，務必要做好相關防疫措施。





台南市經發局表示，目前計有24處市場共70個攤商提供年節商品服務，包含臘肉品、年節禮盒、年菜等；23處市場共89個攤商提供宅配、外送服務，並將定期更新攤商資訊於市場處官網；此外，每逢初二、十六工廠都會有拜拜的需求，工廠透過電話訂購祭品後，可直接由市場出貨並宅配至工廠，目前共有10處市場對接附近工業區，已累計776件1,233,639元。在過年期間，初一大多數照慣例休市，但仍有20處市場將會營業，初二有41處市場營業，初三起大部分市場皆有提供服務 。





經發局說，因應疫情升溫，台南市公民有市場及夜市於農曆春節年前後也增加262場次消毒，公有市場並設置酒精消毒區及防疫洗手台，鼓勵市場熟食攤設置食物遮罩，目前覆蓋率已達92%，未來將持續輔導攤商全面設置，並鼓勵夜市攤商設置遮罩及座位區隔板。