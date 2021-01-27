農曆新年返鄉潮　南市感謝高雄協助居檢

台南市長黃偉哲強調，防疫宣導雖然由衛生局主政，但需要各局處共同配合，尤其是民眾時常出入的便利商店、百貨公司、公共場館或是人潮擁擠的夜市等，更需要加強宣導，如遇到故意不合作或不佩戴口罩的民眾，該檢舉就檢舉，該開罰就開罰，而針對年節返鄉潮可能造成的群聚，務必要做好相關防疫措施。
台南市經發局表示，目前計有24處市場共70個攤商提供年節商品服務，包含臘肉品、年節禮盒、年菜等；23處市場共89個攤商提供宅配、外送服務，並將定期更新攤商資訊於市場處官網；此外，每逢初二、十六工廠都會有拜拜的需求，工廠透過電話訂購祭品後，可直接由市場出貨並宅配至工廠，目前共有10處市場對接附近工業區，已累計776件1,233,639元。在過年期間，初一大多數照慣例休市，但仍有20處市場將會營業，初二有41處市場營業，初三起大部分市場皆有提供服務 。
經發局說，因應疫情升溫，台南市公民有市場及夜市於農曆春節年前後也增加262場次消毒，公有市場並設置酒精消毒區及防疫洗手台，鼓勵市場熟食攤設置食物遮罩，目前覆蓋率已達92%，未來將持續輔導攤商全面設置，並鼓勵夜市攤商設置遮罩及座位區隔板。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。