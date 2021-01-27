亞太區口罩設計賽十大出爐 即日起開放網友投票選冠軍

全球記憶體領導品牌

日本、馬來西亞、台灣等

10個國家3千餘件作品參賽

，選出十大

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這項設計大賽分為「三色玩創意」和「多色無極限」兩組，兩組冠軍將分別贏得5,000美元大獎，其餘入圍佳作則各獲300美元獎金。此外還會選出「品牌特別獎」，除加贈1000 美元獎金，作品還可獲得量產機會，成為亞太區限定版口罩，讓更多口罩迷使用及收藏！

▲亞太區口罩設計賽，從三千多件作品，共選出十大入圍， 即日起開放網友投票選冠軍。（圖／中衛提供）

http://kings.tn/Mask_Design_Finalists

▲中衛因應疫情開發2021年最新產品「夜幕灰」，明天開賣。（圖／中衛提供）

另，2020年全球疫情淪陷，黑暗未來讓全民焦慮不已，就如同夜幕低垂，讓人看不到希望。幸好夜再黑，也終會迎來美好曙光。CSD中衛2021年新品「夜幕灰」時尚口罩，即寄望黑夜中的曙光早日到來，帶給人們正向能量。