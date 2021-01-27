亞太區口罩設計賽十大出爐 即日起開放網友投票選冠軍

這項設計大賽分為「三色玩創意」和「多色無極限」兩組，兩組冠軍將分別贏得5,000美元大獎，其餘入圍佳作則各獲300美元獎金。此外還會選出「品牌特別獎」，除加贈1000 美元獎金，作品還可獲得量產機會，成為亞太區限定版口罩，讓更多口罩迷使用及收藏！
CSD中衛營運長張德成表示，過去幾年，中衛率先替口罩注入創意元素與時尚風格，讓醫療口罩脫胎換骨，全世界驚豔。此次參賽者的作品也讓人驚豔，各國設計人才發揮多元化設計風格，將口罩變成傳達個人感情記憶的畫布，改變了口罩的定義。
十大入圍口罩作品中，台灣有三件，包括設計師吳柏詣【你「菱」聽得到我說話嗎？】，視覺設計師孫敏鳳的【建構X解構】。另外，視覺傳達設計系學生許倖榛的【奇蹟庭園中的夏日回憶】，則以仲夏美景為題，用水彩筆觸勾勒出花朵及檸檬樹的清新意象。
即日起至2月7日至活動網頁（http://kings.tn/Mask_Design_Finalists）票選心目中冠軍作品，並至CSD中衛或金士頓粉絲專頁留言分享，就有機會抽中十大入圍作品口罩！
另，2020年全球疫情淪陷，黑暗未來讓全民焦慮不已，就如同夜幕低垂，讓人看不到希望。幸好夜再黑，也終會迎來美好曙光。CSD中衛2021年新品「夜幕灰」時尚口罩，即寄望黑夜中的曙光早日到來，帶給人們正向能量。