新北市圖另類春節體驗 五股守讓堂書香圍爐
記者陳志仁/新北報導
2021-01-27 16:51:28
超過百歲的歷史建築「五股守讓堂」擺起了大圓桌，書本化身為一道道豐盛的年菜，小朋友一邊開心地聽著年節故事，一邊感受過年圍爐的氛圍；活動免費，即日起開放報名，相關活動訊息請至新北市立圖書館的網站查詢。
新北市立圖書館表示，為了讓民眾可以感受年節氣氛，五股分館特在近日最夯的五股必踩點－新北市首座異地重組的歷史建築五股守讓堂前埕，打造年節圍爐的熱鬧氣氛，邀讀者一起提前到五股守讓堂書香圍爐，還可以把書本年菜帶回家，享受閱讀美味，讓大家可以透過不同的方式，在三合院古厝對歷史更加印象深刻。迎接即將到來農曆春節，變身為文青風現代書房的五股守讓堂1月30日特準備一系列好玩的親子年節主題活動，包括春聯DIY、花磚窗花玩創意、彩繪花磚紅包袋、新春杯墊巧手做等，還有書香滿溢的閱讀「圍爐」，將用春節圍爐的情境帶小朋友一起閱讀，認識臺灣傳統年節文化，過年期間除享用豐盛的美食外，也能盡情大快朵頤精神食糧，讓過年更有意義。還在為準備一桌年菜困擾的煮婦、煮夫們，中和分館1月30日邀已出版111本暢銷食譜書的臺灣小吃教母林美慧老師，到圖書館教讀者做年菜；林美慧老師現場教大家用省時省力的方式輕鬆上菜，過年不煩惱！只要借閱10本書便可免費報名參加，現場同時也將陳列老師的111本食譜書，推出「年菜大廚在我家」主題書展，方便民眾參考借閱，千萬別錯過！