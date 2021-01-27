國台辦批陳時中愚弄台灣人 民進黨酸：自己先做好防疫
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-27 16:54:18｜2021-01-27 17:30:47
中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮今（27）天在接受媒體訪問時，批評衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中糊弄、矇騙台灣民眾。對此，民進黨發言人謝佩芬被問到這個問題時表示，中國應自己先做好防疫，對外不要再造成周邊國家與區域的困擾。
朱鳳蓮今天在國台辦例行記者會中被問到「為何台灣核酸檢測費用比大陸貴19倍」時表示，中國的新冠病毒核酸檢測，分為針對個體的專門檢測和適用大規模人群樣本的稀釋混樣檢測，這兩種不同針對性的檢測技術和方法在中國都廣為運用，都有很高的準確度。但台灣卻為高昂的核酸檢測費用辯解，非常荒唐可笑。朱鳳蓮更稱陳時中為「這位先生」並酸說：「他要麼是專業上確實無知，要麼就是故意混淆概念，企圖糊弄、矇騙台灣民眾。」對此，謝佩芬表示，去年的這個時候新冠肺炎開始爆發、肆虐全球，如今疫情死灰復燃，台灣正在謹慎應對、團結防疫。但國台辦卻一邊藉由「關心台灣防疫」做政治操作，一邊又派軍機侵擾台灣空域，對兩岸關係發展沒有幫助，也呼籲中共當局，以全民健康為念，專心做好自己的防疫，對外不要再造成周邊國家與區域的困擾。