相挺醫護　高雄過年防疫津貼再加碼

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一、感念醫院所有同仁在武漢肺炎肆虐下的高風險仍秉持專業犧牲奉獻，對於執行業務期間不幸暴露而被匡列「居家隔離」者，發給每人3萬元慰助金；經「確診感染」者發給每人10萬元慰助金。
二、慰勉高雄市12家指定隔離醫院以及11家指定採檢醫院2月11日除夕至2月14日初三年節期間堅守崗位無私付出，加發春節防疫津貼：「專任醫療小組」照顧確診個案的醫護及專責放射、感控師每人每日1000元；收治通報或疑似個案，春節期間出勤的醫事及相關人員（包含清潔人員等）發給每人每日500元。
三、感謝市府防疫團隊（含防疫計程車、救護車等），2月11日除夕與2月12日春節出勤者每人每日發給1000元防疫津貼。
陳其邁強調，身為醫師，他深刻了解這是醫護人員堅強的使命，而身為高雄市的防疫指揮官，先前已到過小港醫院、長庚醫院，今天再與疫情指揮中心同仁到高醫，檢視醫院感控及防疫措施外，也感謝第一線人員的付出與辛勞，高雄已有507位醫師、護理、放射、藥師及檢驗等醫事職類人員，自願在最危急的時刻投入第一線照顧病患的行列，為守護台灣與人民的健康而戰，大家若遇到醫護同仁，別忘了跟他們說聲「加油」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。