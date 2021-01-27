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相挺醫護　高雄過年防疫津貼再加碼

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-27 16:58:01｜2021-01-27 16:59:16

高雄市長陳其邁到高醫替醫護加油打氣。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁到高醫替醫護加油打氣。（圖／高雄市政府提供）
相挺醫護，高雄市政府今天宣布再加碼防疫津貼，高雄市長陳其邁今（27）日指出，對於執行業務期間被匡列「居家隔離」者發給每人3萬元慰助金、「確診感染」者發給每人10萬元；高雄市指定隔離醫院及指定採檢醫院在除夕至初三年節期間加發春節防疫津貼；而市府防疫團隊除夕與春節出勤者每人每日也加發1000元的防疫津貼。
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高雄市長陳其邁表示，為相挺醫護，高雄市政府宣布再加碼防疫津貼：
一、感念醫院所有同仁在武漢肺炎肆虐下的高風險仍秉持專業犧牲奉獻，對於執行業務期間不幸暴露而被匡列「居家隔離」者，發給每人3萬元慰助金；經「確診感染」者發給每人10萬元慰助金。

二、慰勉高雄市12家指定隔離醫院以及11家指定採檢醫院2月11日除夕至2月14日初三年節期間堅守崗位無私付出，加發春節防疫津貼：「專任醫療小組」照顧確診個案的醫護及專責放射、感控師每人每日1000元；收治通報或疑似個案，春節期間出勤的醫事及相關人員（包含清潔人員等）發給每人每日500元。

三、感謝市府防疫團隊（含防疫計程車、救護車等），2月11日除夕與2月12日春節出勤者每人每日發給1000元防疫津貼。

陳其邁強調，身為醫師，他深刻了解這是醫護人員堅強的使命，而身為高雄市的防疫指揮官，先前已到過小港醫院、長庚醫院，今天再與疫情指揮中心同仁到高醫，檢視醫院感控及防疫措施外，也感謝第一線人員的付出與辛勞，高雄已有507位醫師、護理、放射、藥師及檢驗等醫事職類人員，自願在最危急的時刻投入第一線照顧病患的行列，為守護台灣與人民的健康而戰，大家若遇到醫護同仁，別忘了跟他們說聲「加油」。

▲相挺醫護，高雄市政府今天宣布再加碼防疫津貼。（圖／高雄市政府提供）
▲相挺醫護，高雄市政府宣布再加碼防疫津貼。（圖／高雄市政府提供）
 
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