高港土地開發招商重新動起來　候工室將成臨港旅店

由台灣港務公司與高雄市政府合組的高雄港區土地開發公司，於今(27)日在高雄市政府副市長史哲與台灣港務公司高雄港務分公司副總經理劉秋梅見證下，和高雄在地廠商「帕鉑舍旅」之承崗開發公司共同簽署高港候工室整建營運案備忘錄。而港區招商作業在歷經兩年的沈寂後，今日終於擺脫人事與摩天輪等紛擾，迎來招商新成果，預期讓駁二與高雄港發展更加緊密，且對大港橋周邊的發展指日可待。

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高雄市副市長史哲於致詞時表示，過去在駁二藝術特區往北向蓬萊倉庫擴張發展時，一直希望能夠藉由活化高港候工室，縫合整體區域的活化與發展。駁二在圖龍老師的壁畫創作造就觀光亮點逐步擴大發展，現在加上土開公司發揮商業招商的能力，更加印證了港市合作的重要精神與價值。具有歷史軌跡和意義的高港候工室也將華麗變身臨海旅店，期待在疫情過去之後，成為高港海港觀光的一個新亮點。