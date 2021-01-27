高港土地開發招商重新動起來 候工室將成臨港旅店
記者黃守作、郭俊暉／高雄報導
2021-01-27 17:43:39
由台灣港務公司與高雄市政府合組的高雄港區土地開發公司，於今(27)日在高雄市政府副市長史哲與台灣港務公司高雄港務分公司副總經理劉秋梅見證下，和高雄在地廠商「帕鉑舍旅」之承崗開發公司共同簽署高港候工室整建營運案備忘錄。而港區招商作業在歷經兩年的沈寂後，今日終於擺脫人事與摩天輪等紛擾，迎來招商新成果，預期讓駁二與高雄港發展更加緊密，且對大港橋周邊的發展指日可待。
高雄市副市長史哲於致詞時表示，過去在駁二藝術特區往北向蓬萊倉庫擴張發展時，一直希望能夠藉由活化高港候工室，縫合整體區域的活化與發展。駁二在圖龍老師的壁畫創作造就觀光亮點逐步擴大發展，現在加上土開公司發揮商業招商的能力，更加印證了港市合作的重要精神與價值。具有歷史軌跡和意義的高港候工室也將華麗變身臨海旅店，期待在疫情過去之後，成為高港海港觀光的一個新亮點。台灣港務公司高雄港務分公司副總經理劉秋梅表示，感謝市府於106年通過此基地都市計畫變更，讓港務公司自有資產能得以保存，並提升開發價值。候工室於民國57年由原港務局自繪自建，原為港務局員工等候上船工作時臨時休憩住所，具有高雄港歷史軌跡與在地記憶的精神象徵。未來旅館與文創發展提升夜間觀光商機，也將進一步縫合鼓山與鹽埕的觀光走廊，帶動老市區全新的商業投資誘因，高雄港區土地開發公司也將持續積極招商。
得標的承崗開發公司董事長蔡子元指出，地段是不可複製的，既然有地理優勢，就該承擔門面榮耀，該公司將帶領由高雄囝仔組成的經營團隊提供商務往來客人與旅遊目的的旅人一個舟車勞頓、立刻安頓的最佳旅館品牌，預計投資1億元，興建期預估約1年，營運期約18年，可收取開發權利金300萬元及營運權利金，創造近百個就業機會，讓高雄港區經濟發展更上一層樓。回顧市港發展，高市府近年所堆動的亞洲新灣區、興濱計畫等眾多舊港區、舊市區再造之計畫，持續帶動駁二的聚客潛力與臨海關建區位的發展，其中也有賴高港土開公司的積極招商。例如，自2017年打造的棧貳庫以及位於高雄港3號至5號碼頭的「高港水花園」，以及於2018年進行大港橋的動工興建以及擋浪堤工程，港市全面啟動招商。在歷經兩年來韓市府派任人事及摩天輪等紛擾議題，港區招商計畫延至今日終於恢復常軌，並迎接新成果，令人期待未來佇立臨海的旅店持續鏈結市港合作量能、帶動港區發展。