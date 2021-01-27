傳郭書瑤假戲真做　他慘被砲轟「有什麼問題」

由郭書瑤、禾浩辰主演的《未來媽媽》近日劇情有了重大轉折，郭書瑤懷孕中的寶寶因她意外跌倒流產，收視率也突破新高，這段劇情引起網友共鳴。有網友在

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上發文表示，看到郭書瑤在IG放跟禾浩辰的合照，認為兩人真的在一起，卻因搞不清楚狀況，慘遭其他網友砲轟。

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原PO發文表示，看到郭書瑤的IG照片被嚇到，「想說他們什麼時候在一起了，不過看留言才知道，好像是因為拍戲」，雖然得知是劇情，但他仍認為，「只是我是覺得女生對一個沒興趣的男生，應該不會發這種文吧？」原PO覺得下次郭書瑤發文可以打清楚點，「因為本人好像也沒在留言回應」。

▲有網友認為郭書瑤這樣發文會引起誤會。（圖 / 郭書瑤IG）

這篇貼文引起不少網友討論，原PO也慘被砲轟，不少人認為郭書瑤在發文最後，都有Hashtag「未來媽媽」，而且關注她IG的粉絲，怎麼會不知道她主演新戲正在熱播中，紛紛無奈表示「他的粉絲都假的嗎」、「你第一次關注演員嗎...」、「一看到那篇文章就知道是在宣傳未來媽媽，動一下腦袋很難嗎」、「只能說原po要去看眼科而已」、「這什麼廢文，八點檔po婚紗照的難道你要說他們劈腿嗎？」「

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事實上，郭書瑤從《未來媽媽》播出至今，一直都在IG上發表飾演角色感想，因為一張摸肚照引來許多網友向她說恭喜，她也無奈發限時動態表示，「這一堆恭喜，我看了真的想哭，因為都沒有在看未來媽媽。」不過還是有許多粉絲，會留言跟郭書瑤一起分享觀後感。