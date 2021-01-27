WHO疫情報告寫「Taiwan, China」 外交部已提出抗議
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-27 17:27:30｜2021-01-27 17:28:01
世界衛生組織（WHO）在去年新冠肺炎疫情剛開始爆發時，不僅與中國大陸口徑一致，聲稱疫情不嚴重，還不斷配合中國矮化台灣。WHO每日會在臉書粉專上公布各國每日確診人數，將台灣放在中國下方，引發上千名網友立刻灌爆WHO粉專。外交部表示，已經表達嚴正抗議。
外交部發言人歐江安受訪表示，對於WHO與其「西太平洋區署」(WPRO)持續在公布新冠肺炎(COVID-19)疫情報告中，不當將我國通報的確診病例列在「Taiwan, China」項下，外交部再度表達強烈的抗議與不滿，並已指示我國駐日內瓦辦事處及駐菲律賓代表處繼續向WHO及WPRO表達嚴正抗議，要求WHO及WPRO予以更正。外交部呼籲，WHO身為領導國際衛生及防疫合作的組織，理應秉持專業拒絕不當政治施壓，而非一再配合中國所虛構的「一中原則」；將台灣疫情統計數據置於中國項下的作法不僅與兩岸互不隸屬的事實相悖，也會誤導各國對疫情分布情況的判斷。
外交部嚴正重申，台灣不是中華人民共和國的一部分，只有民選的台灣政府，才能在國際間代表台灣人民；WHO以政治考量凌駕專業的作法，不但傷害台灣2,350萬人的健康人權，更無助全球合作阻擋武漢肺炎疫情的蔓延，WHO將台灣列在中國項下的嚴重錯誤應立即改正。外交部將持續要求WHO及WPRO更正對台灣的不當列示，並再度呼籲WHO應秉持專業，邀請我國專家出席對抗武漢肺炎的所有會議與機制。
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