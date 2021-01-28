父母過敏 寶寶８-9成中標！醫：首重飲食控制避免誘發

如何幫助孩子遠離過敏，是許多新手父母都關心的問題。研究指出，若父母雙方都是過敏體質，孩子遺傳過敏的機率高達八至九成！而若是父母單一有過敏症狀，寶寶也是過敏體質的高風險。過敏媽媽更是要從懷孕時期，避免食用會引起自身過敏的食物。而寶寶剛出生的前6個月，是最容易誘發過敏的時期，對於飲食及環境中的過敏原，要更謹慎把關。

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陳炫煒小兒科診所胡博翔醫師表示，雖然遺傳基因是無法改變的，但透過家長的積極作為，能早點避免將過敏的開關打開，再加上適度的訓練，也可慢慢培養寶寶的免疫耐受性，延緩過敏發作的年齡。若爸媽不重視寶寶的過敏初期症狀，一旦開始誘發過敏，不僅幾乎無法根治，還會衍生出很多健康問題，包括免疫發展、睡眠與成長發育，都跟過敏預防密切相關！所以從嬰兒時期預防過敏發生，也等於及早為寶寶健康打下基礎。

寶寶過敏沒注意 造成睡眠不足、免疫機能失調





寶寶過敏歷程，大部分會依照「過敏進行曲」的順序開始，0-6個月的寶寶過敏症狀，通常從腸胃開始，慢慢發展到皮膚及呼吸道。腸胃過敏症狀一開始有溢吐奶、脹氣、腹瀉、腸絞痛等；並且常於四肢、關節處及臉頰上會陸續出現皮膚紅紅、濕疹情形。





當爸爸媽媽沒有針對寶寶的初期過敏進行改善及預防， 1歲後寶寶的過敏症狀表現，就會慢慢轉移到呼吸道，發展成氣喘、鼻炎、鼻塞等。初期看似不嚴重，但影響深遠超乎想像！由於過敏帶來的不適症狀，讓寶寶半夜搔癢難耐、鼻塞、夜咳等原因，難以安穩入眠，不僅造成日夜作息顛倒，也影響生長激素分泌。





過敏不像急性發炎，會有明顯紅腫熱痛的情形，但會導致寶寶身體長期處於慢性發炎的狀態，長期下來，就可能導致免疫機能失衡，對抗病毒的能力逐漸變弱，若遇到外來病菌威脅，會讓疾病更加有機可趁！上述這些過敏症狀，有時看起來並不嚴重，但家長最好時刻注意，避免孩子未來受過敏所苦。





該如何幫助寶寶預防過敏？飲食控制很重要！





幫助寶寶預防過敏，首先就要從「環境」及「飲食」上面開始控制，大部分的家長都會非常注意寶寶生活的環境，卻忽略了其實更重要的是「飲食」，研究發現有近半數寶寶會在一歲半前，因牛奶蛋白及雞蛋誘發過敏。胡博翔醫師表示，從門診經驗來看，新生嬰兒就高達1/3的比例曾出現疑似牛奶蛋白過敏症狀。因此在嬰幼兒飲食攝取，建議最好以哺餵母奶為主，降低牛奶引起過敏的機率，若是媽媽因為母乳不足，或是因為工作安排及其他不可抗拒的因素無足夠母乳哺餵時，可以選擇水解配方奶，特別是「精準定位水解配方」，作為母乳的銜接補充，幫助寶寶打底健康基礎預防過敏。





水解都一樣？ 選擇有精準定位水解技術、切斷刺激分子才能有效預防





市面上有許多水解配方選擇，卻不是所有品牌，都具備相同技術，能精準鎖定並切斷刺激原的水解蛋白配方，才能有效降低寶寶過敏的風險。可以想像一下，若將寶寶的免疫系統想像成一個家，「水解技術」就會是替寶寶把關家中安全的保全。一般的水解技術，就像沒有受過專業培訓的保全，沒有仔細把關，過濾配方奶中具刺激性的過敏原，當這些刺激過敏原進到家裡，還是有可能會引起免疫系統激烈抵抗，誘發過敏反應。





而精準定位水解技術，就像受過專業訓練的保全，能精準的找出牛奶蛋白中的刺激分子，將它們的分子鍊切斷，並轉化為溫和蛋白質。這些溫和蛋白質不易誘發免疫系統反應，且能慢慢引導腸胃熟悉牛奶蛋白，未來再遇到相同刺激時，便不易發生過敏反應。

胡博翔醫師提醒，爸爸媽媽除了要提高對過敏的警戒，也應透過環境與飲食積極預防過敏。若對寶寶身體狀況有疑慮，要盡早協尋專業醫師，將過敏影響降到最低，為寶寶的健康鋪路！



**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**



