台中市政府與修平科技大學合辦的「金隼盃」高中職電競爭霸賽，今天在修平科大登場，市府運動局長李昱叡與修平科大校長陳建勝主持開幕後，由11組隊伍展開激烈競逐，青年高中TYH(二)隊技高一籌，連闖預賽、決賽，勇奪冠軍。

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國內遊戲產業蓬勃發展，為培育電競人才及學生團隊默契，台中市政府運動局與修平科大聯手推動電競運動，今天在修平電子競技館舉辦2021台中市「金隼盃」高中職電競爭霸賽，有11組學生組隊參賽。

▲台中市「金隼盃」高中職電競爭霸賽，青年高中摘冠，地主修平科大校長陳建勝，運動局長李昱叡頒獎鼓勵。（圖／修平科大提供）

台中市府運動局局長李昱叡表示，市長盧秀燕十分重視電競運動發展，上任後，透過賽事、論壇、座談會等方式，從國、高中、大學院校，以致市府團隊，全力推動，希望提供選手表現舞台，也讓市民更能了解電競運動精神。





修平科大校長陳建勝指出，修平電子競技館成立數年，年年舉辦賽事帶動風氣。此次和台中市政府共同舉辦高中職電競爭霸賽，希望能發掘更多電競新秀，也祝福選手團隊發揮最大戰力，爭取勝利。





修平科大管理學院院長張兆村說明，電競產業的興起引發技職熱潮，包含遊戲企劃、軟體開發，數位媒體設計、電競選手培訓、賽事營運、賽評、第目、遊戲品牌行銷等相關人才需求，修平特成立「遊戲測試產學培訓中心」，以實戰經驗和遊戲理論，培養學生成為電競專業人才，成效卓越。



▲台中市「金隼盃」高中職電競爭霸賽，今天在修平科大登場，11支參賽隊伍高手對決，競爭激烈。（圖／修平科大提供）





「金隼盃」高中職電競爭霸賽競賽項目：英雄聯盟。競賽地圖：召喚峽谷。每場次競賽採BO3賽制，單局以摧毀敵方水晶主堡或迫使對方投降者獲得勝利。由中部地區高中職在學學生組隊參賽，每隊選手5~8名，指導老師1~2名，共有11隊參與競賽。

今天的競賽，經過預賽後、計有4隊進入決賽，強強捉對廝殺，由青年高中TYH(二)隊獲得冠軍。亞軍是慈明高中飆速香腸隊，季軍慈明高中無人駕駛飛機隊。優勝為明台高中鳳凰隊。