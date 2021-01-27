逾4千境外生何時返台？潘文忠籲大學端做好準備
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-27 17:40:26
接近春節假期，但又遭逢國內疫情現群取感染，面對下學期開學，境外生到底何時才能返台至今還未有定案，指揮中心指揮穿陳時中今（27）日於記者會表示，可能在2月之後才會有解，「決策不會卡在本中心」，而教育部長潘文忠今日也受訪表示，目前均以疫情變化為考量，呼籲各大學應做好準備，並與境外生緊密聯繫，但如果在開學時仍無法返台，則沿用去年的安心就學方案，確保學習不中斷。
根據教育部最新統計，在109學年度第2學期，預計入境的新生人數約為4489人，其中一般大學76校、2404人，技專院校41校、2085人。潘文中說明，現在除了14天居家隔離檢疫還另增加7天的自主健康管理，教育部在整理各界的意見後也呈報指揮中心，目前也在進行最後的會審。潘文忠進一步表示，以去年的狀況來看，境外生的入境的作業程序非常井然有序，現在國際的疫情確實是非常嚴峻，希望學校對境外同學保持聯繫，「這個我想，不管是指揮中心還是教育部已經建立嚴謹的入境程序提供學校申請，由於最近就是春節，返台的人數也相對多，指揮中心會通盤考量，我們還是希望學校做好相關的準備，讓學生不受疫情影響。」
潘文忠說明，現階段剛好是春節前夕，返台的人數相當多，因此境外生入境都以在檢疫能量、疫情變化為主，所以境外同學返台的政策持續延續去年方案，如果有必要就要啟動安新就學方案，不要讓學生的受教權益受到影響，在學習上能延續不中斷，過去各校都進行得很順暢，相關政策目前都是延續。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。