P聯盟／夢想家主場周30日開打　塔克老師上課T發售

福爾摩沙台新夢想家結束了6場連續客場征戰，將於30、31日再度回到彰化主場。本次球團特別推出「夢想家家遊」主題週活動，更將發行近日手感發燙之球員塔克（Anthony Tucker）專屬「塔克老師上課T」於現場限量販售。

我是廣告 請繼續往下閱讀

本次主題周活動鼓勵球迷帶著家人朋友進場看球，夢想家球員也將會邀請家人一同於現場支持，為呼應此主題週活動，球迷凡入場著夢想家周邊商品，即可於現場合照，並可直接列印出全家福留念。

台新夢想家也特別與多位插畫家合作，只要於現場攤位完成指定告白，即可獲得夢想似顏繪畫作乙張，鼓勵球迷朋友勇敢向家人表達感謝及愛意。





在商品部分，也將推出「小小夢想家人童T」，讓大朋友小朋友都能穿著夢想T-shirt應援，且開幕戰熱銷之T-shirt、雙面練習球衣也將會在本週重新上架，並會推出冬款大學T、連帽外套、教練外套等新商品，現場更設有客製化印製球衣服務，球迷可自行製作專屬球衣。

此外，2天入場更可憑票根參加「昭日堂闔家圍爐餐券」抽獎活動，將有機會獲得「饌藏雙人燒肉套餐」及「鍋煮龍蝦豪華海陸四人套餐」，總價值超過新台幣5000元。邀請全家大小一起進場應援同樂抽好禮，鼓勵親子一同培養共同休閒嗜好，讓籃球深入家庭生活。