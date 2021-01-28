台積電、特斯拉都埋單！長春石化超前部署「這3大產業」

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這家牽動著全球重量級大廠能否順利運作的公司，就是素有台灣石化業研發資優生的長春集團。
成軍逾70年的長春集團，從水平到垂直整合全方位發展，也延伸出多角化、高值化的產品線，甚至跨足到與本業截然不同的市場；在新領域照樣發光發熱，靠的就是長春在研發上不手軟持續投資，每年提撥4%的營收、逾百億元金額作為研發經費。
台積電赴美 長春將會同行
不過，這家堅持股票不上市的石化集團，其所生產的多項特用化學品、電子化學品等早就是市場龍頭，但卻始終維持低調，讓外界難以揭其神祕面紗；這次卻因為投審會無條件通過台積電赴美設5奈米12吋晶圓廠的投資案，讓長春再度成為萬眾矚目的焦點。
對於赴美設廠，台積電董事長劉德音強調，「台灣供應鏈夥伴也將一同前往開拓市場」；就在2020年底，長春名列台積電15家優良供應商名單中，以「綠色永續發展」獲得肯定。而長春集團總裁林書鴻專訪時更明確表態，「長春一定會配合台積電去美國設廠。」
目前，包括台積電清洗5奈米製程所需的電子化學品—高純度雙氧水、5奈米所需的TMAH（四甲基氫氧化氨）顯影劑、稀釋劑等多項電子化學品，長春都是主要供應商；配合台積電往3奈米、2奈米發展，長春也積極展開研發中。
「有很大的機率，都會由長春供應，」市場人士更透露，「長春供應的這些電子化學品，正是台積電拉大與競爭對手差距的祕密武器之一。」
產品超高純度 日商比不上
林書鴻受訪時，針對此提問，是否真是如此，他不願正面回答，只是嚴肅地說：「這些化學品純度很高，都是不能出錯的，萬一出了問題，整批晶圓都要報廢，影響很大。」
其實，過去電子化學品幾乎都是日商的天下，但如今，「長春供應的電子化學品，數量應該是全世界最大，年總銷售量高達50萬噸。」長春石油化學電子化學品產品經理暨苗栗廠副廠長葉世賢指出，長春供應包括TMAH顯影劑、電子級雙氧水、醋酸正丁酯、銅電鍍液、鈷電鍍液等用於顯影、黃光、清洗、電鍍製程的電子化學品。
究竟長春怎麼做到的？首先是產品品質。「長春迄今所提供的超高純度化學產品，已非在ppm（百萬分之一）、ppb（十億分之一）等級，而是達到了ppt order（兆分之一）等級。」林書鴻說，在突破技術瓶頸之後，長春已做到超越國外同業的品質，對於幫助國內奈米級半導體產業穩定生產。
要做到如此高純度的化學品，關鍵之一就在於分析能力。「不是有錢買設備就懂得分析。」林書鴻強調，17、18年前開始做的時候，買了很多一台要價千萬元的國外分析儀器來分析，同一批化學品分析出來的結果竟然有兩三種。
後來長春派人員去國外，輾轉數次才掌握分析要領，驚覺原來長春欠缺的是分析人才，開始訓練一批有分析能力的團隊，專門分析微量成分僅百萬分之一、甚至兆分之一的化學品。
維持兆分之一等級的純度有多難？林書鴻舉例，在每個人面前放一杯純水，講話兩分鐘後，這杯水就已經有雜質在裡面，因為空氣中的灰塵、說話時看不見的飛沫，都影響了水的純度；也因此，裝載化學品的油罐車密封程度非常關鍵，只要有一絲縫隙，產品純度都因此下降。
不僅是長途的運輸過程，存放時間也會是影響兆分之一等級化學品品質很大的變數，因此不少化工廠都會選擇在鄰近大客戶的工廠外圍設立生產據點，就近供應。「經過幾天或一個月，都可能影響品質。」長春人造樹脂總經理蘇士光形容。
電動車鋰電池 長春商機大
早年，台灣半導體所需的高純度雙氧水都由國外進口，價格昂貴又因為包裝與長途運輸，難以維持品質穩定性。長春成功研發並量產後，目前國內半導體產業已全數採用長春產品，不再依賴進口。「長春高純度雙氧水做得比礦泉水便宜，賣的化學品可以說是物美價廉，老實說，長春對台灣半導體真的很有貢獻。」林書鴻笑說。
長春一手用電子化學品抓住台積電、聯電，另一手還用銅箔也抓住特斯拉、日本Panasonic與日本村田製作所等大廠。林書鴻指出，長春生產的電解銅箔薄度只有五微米，可以提高電池效能，隨著電動車市場擴張，他更早就預言，「未來高端銅箔的需求量，一定會呈現陡峭的直線爆發成長態勢。」
目前特斯拉美國廠高達60%電動車的電池，是使用長春的銅箔；特斯拉上海廠使用的樂金電池已經導入長春盤錦廠生產的銅箔、Gogoro的電池也多數採用長春的銅箔，現今長春在全球電動車鋰電池銅箔市占率約25%。
值得關注的是，長春生產應用於5G伺服器與通訊基地台的RTF（反轉銅箔），在全球市占保守估計也有60~70%以上。
「長春投產的銅箔，年產能約14萬噸，其中35%是鋰電池用銅箔，1/3是電子銅箔。」長春石油化學資深副廠長兼銅箔產品經理楊天源透露，2021年後，長春生產用於鋰電池的銅箔比重會再上升，長春在全球銅箔市占率約20%，集團的目標是要達到25%。
只是，一家化工集團為何會進軍銅箔領域？「銅箔也是我們垂直整合的發展。」林書鴻說，長春第一項產品電木粉就是使用苯酚與甲醛去反應而成，後來就想以苯酚與甲醛製成的甲醛樹脂開發為絕緣板，之後又延伸做出電路板。電路板就是在絕緣板上貼一張銅箔，原來的銅箔都由日本進口，但是後來日本減少供貨，長春被逼著也開始投入銅箔的研發。
1987年，長春開始投入銅箔研發，經過長達10年的艱辛開發過程，從每月200噸的產能開始。至今長春位於苗栗、中國常熟與盤錦廠的3處銅箔生產基地，合計年產能可達14萬噸。
看好銅箔爆發力 加速擴產
苗栗廠目前有9條銅箔的生產線；常熟廠有兩條生產線，第3條生產線正在認證中，預計2021年6月也會試車，會生產RTF與一部分的電動車鋰電池用的銅箔；盤錦廠的銅箔廠，是苗栗與常熟廠合起來的規模。
儘管如此，楊天源仍直言，「目前RTF仍是供不應求。」包括中國的鋰電池大廠寧德時代，都要求長春在2021年要比2020年提供超過一倍的供貨量。
面對市場需求，「最近每天都在討論這個問題，」林書鴻坦言，因為現有的苗栗廠已無擴建的空間，但適合建廠的土地卻很難尋覓，「政府該要協助業者取得土地，沒有土地怎麼辦？」
除了建新廠，長春的下一步，仍然是擴大研發。例如近期也與客戶正在研發電子級化學品回收再利用技術，「循環經濟是重要的方向，我們也在研發中，現在有幾個產品已經在做了。」林書鴻指出。
長春藉由研發力不斷蛻變，技術產品與時俱進，2020年搭上半導體、電動車、5G的商機列車，證明石化業也能夠華麗轉身朝高值化演進。