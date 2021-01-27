大馬女團成員確診 曝病程和近況引外界譁然
四方報/綜合報導
2021-01-27 18:22:22
由馬來西亞網紅兼音樂創作者黃明志一手打造的大馬女團AMOi-AMOi，出現一名確診成員Stella，雖然目前經紀公司已倒閉、女團亦解散，但Stella在自己的社群平台上透露確診新型冠狀病毒，且直到近期才公開該消息，引起外界譁然。
Stella於1月初透露被告知常去的健身房有8名確診者，且其中之一是她的教練。因為她也有出現發燒症狀，因此立刻前往醫院篩檢，這期間她都沒有公開檢驗結果，且Instagram更新如常；但21日時，她拍影片並發表在Instagram上，將患病後所遇到的問題整理，表示做完檢測3天後得到的結果是陽性。確診當晚出現發燒、喉嚨痛、全身發冷、疼痛無力，患病之後體力大不如前，在第五天開始慢慢喪失嗅覺和味覺。如今的她已逐漸康復，拍影片時她提到，在疫情期間最可怕的不只是患病，而是社會對確診者的態度讓她感到相當可怕。Stellaｗ坦承一開始不敢公開病況，擔心受到攻擊，而外界的輿論讓她不敢說出來。但最後她還是選擇拍影片告訴大家，希望大家能多用鼓勵、諒解的態度去體恤確診者，畢竟生病也不是患者自願的。
在她的社群平台上，她完整告訴觀眾們何時發現自己被感染、確診後心情、為什麼可以在家隔離、症狀、如何照顧自己、康復還會重複感染嗎、如何拿到痊癒通知等等，讓人一窺新型冠狀病毒患者兼痊癒者的分享。
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