賣場挺防疫！祭出720元購物金給醫護、警消等人員
記者劉雅文/台北報導
2021-01-27 18:47:52｜2021-01-27 18:48:40
部立桃園醫院院內感染持續擴大，目前已經擴大回溯總計隔離了3482人，總計有15人染疫，其中包含醫師、護理人員跟病患與陪病家屬等，外傳有不少護理師都因為壓力很大，面臨情緒崩潰邊緣，所幸網路上有不少網友與其他醫院的醫護，都紛紛發聲力挺。
現在就連大型賣場也加入聲援的行列，家樂福首開第一槍，力挺第一線的防疫人員，要送上720元購物金，家樂福表示，從1/29(五)~2/4(四)開始，只要是疾管中心、機場防疫、醫師、護理、救護、警消、居家檢疫對象、各地方衛生局處等防疫相關人員，都可以到家樂福線上購物登記表單，再上傳可識別身份的相關證件、文件，就可以登記領720元購物金。其中家樂福也表示，從疫情開始到現在，所有居家隔離、居家檢疫的對象，只要能出具證明，都能領線上購物金。不過家樂福解釋，這次活動所贈的720元購物金，是線上購物折價券120元面額乙張(消費滿1000元可用) 、240元面額乙張(消費滿 2000 元可用) 、360元面額乙張(消費滿 3000 元可用) ，此三張折價券將於2/5統一發放，使用效期則是從2021/2/5開始，一直到2021/3/31。