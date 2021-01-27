賣場挺防疫！祭出720元購物金給醫護、警消等人員

部立桃園醫院院內感染持續擴大，目前已經擴大回溯總計隔離了3482人，總計有15人染疫，其中包含醫師、護理人員跟病患與陪病家屬等，外傳有不少護理師都因為壓力很大，面臨情緒崩潰邊緣，所幸網路上有不少網友與其他醫院的醫護，都紛紛發聲力挺。

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現在就連大型賣場也加入聲援的行列，家樂福首開第一槍，力挺