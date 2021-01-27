國際郵輪在台復航滿半年 再推春節返鄉、孝親航次
記者陳致宇／台北報導
2021-01-27 19:02:24｜2021-01-27 19:07:01
國際郵輪復航至今（ 26 日） 剛好屆滿半年，讓台灣成為全世界少數重啟郵輪營運的國家之一，為此星夢郵輪宣布，將配合交通部觀光政策，旗下探索夢號推出春節返鄉小旅行、孝親微旅行航次，同時為落實防疫，將載客數下修至原先 1/3 ，每航次僅搭載 1,200 名旅客，公共場所消毒清潔頻率也會提高。
星夢郵輪探索夢號自去（ 2020 ）年 7 月 26 日在台復航，至今剛好屆滿半年，星夢郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧露出微笑表示，能夠在疫情的情況下達成這樣的成績，是很值得開心的事情；現在旅客出遊都會以防疫為最高原則，因此會加強各項防疫措施，像是在船上各處共設置 172 台酒精消毒機及 13 台洗手機，也會提高消毒清潔頻率、定時宣導配戴口罩及保持社交距離，所有航次載客數下修至原先 1/3 ，每航次僅搭載 1,200 名旅客，營造出令人安心的旅遊環境。這波疫情雖然打亂郵輪業者的各項營運計畫，但也促使他們開發不一樣的旅遊商品，劉曉寧指出，過去基隆及高雄都是主要的母港，花蓮港也有很多國際郵輪停靠，因此在對旅客服務會更有經驗與彈性，像是通關、聯外交通、觀光接駁等；但例如台中港、台南港等，由於這些港口本來就不是主要做觀光旅遊，就需要較多時間溝通與磨合。
劉曉寧舉例，每個港口都有交通管制措施，要如何讓計程車或遊覽車可以近來，方便旅客可以順利接駁到觀光景點，還有其他各種配套措施，都需要跟很多部門去協調，這部分希望能有更直接的溝通機制；所幸每個港口的地方政府都很支持，給予很多協助，站在航商的立場，也希望讓地方了解到，郵輪產業有很大的潛力，能夠幫助港口經濟有很大的發展。此外，郵輪業者宣布 2021 年營運計畫，除了有兩天一夜春節返鄉小旅行、孝親微旅行，配合春節假期推出新春主題航次，將年貨大街、書法寫春聯、特色年夜飯通通搬進船上，後續還會推出波希米亞主題航次、泰國潑水節、日本文化主題等，結合各國文化風情打造更深度的類出國海上旅行。