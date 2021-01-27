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先嗇宮獨老圍爐改贈飯店米糕　馬英九親贈紅包春聯

記者陳志仁/新北報導

2021-01-27 19:42:26

馬英九
▲前總統馬英九贈送每位長輩600元紅包、親自書寫印製的春聯。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.27）
前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、新北市副市長謝政達等人，今(27)日前往新北市三重區先嗇宮，出席獨居長者歲末溫馨會的活動；馬英九表示，非常敬佩先嗇宮不但出錢，也能動員很多的社福團體捐助物資。
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馬英九、江啟臣、謝政達、社會局副局長許秀能、三重區長陳奇正，及新北市議員蔡明堂、王威元等人，今日在身兼國民黨秘書長的先嗇宮董事長李乾龍引導下，先向神農大帝上香，祈求疫情早日結束，民眾恢復日常作息，國泰民安、風調雨順。
▲國民黨主席江啟臣今(27)日在新北市議員蔡明堂、先嗇宮董事長李乾龍的陪同下，出席三重區獨居長者歲末溫馨會的活動。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.27）
▲國民黨主席江啟臣今(27)日在新北市議員蔡明堂、先嗇宮董事長李乾龍的陪同下，出席三重區獨居長者歲末溫馨會的活動。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.27）
馬英九說，非常敬佩李乾龍在三重市長任內成立慈暉志工隊，一年365日天天為獨居長者送餐，卸任了還連結地方宮廟、學校資源，持續為獨居長輩送餐；財團法人林堉琪先生紀念基金會執行長陳士魁指出，宏國集團董事長林謝罕見原本要在凱薩大飯店招待長輩圍爐，因受疫情影響，改為致贈由飯店主廚烹調的米糕米果，外加春節紅包600元。
三重區先嗇宮每年都為三重區的獨居長者舉辦歲末圍爐活動，但今年因為疫情的關係，改由慈暉志工帶領10位長輩代表，由馬英九贈送每位長輩600元紅包、親自書寫印製的春聯，謝政達代表新北市長侯友宜到場致贈長輩棉被；此外，李乾龍、江啟臣、振發實業公司和三重福隆宮等，也各致贈每人600元紅包，三重區長陳奇正則致贈長輩水果禮盒。
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