年終獎金養錢術／花錢有策略　3原則超「錢」部署

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根據yes123求職網調查顯示，僅有55.9%的上班族預估今年可以領到年終獎金，明顯低於去年的67.8%，更創下8年以來的新低水準。確實，疫情衝擊百業，也影響到年終獎金，約有74.8%的企業會發年終獎金，比例明顯低於去年的90.4%，年終獎金平均約1.11個月，亦創9年以來新低，若扣除「不發放的」整體平均值則變成1.49個月。若就行業別觀察，以金融保險與會計統計業（2.5個月）、科技資訊業（1.89個月）、醫護與生技業（1.56個月）及「傳統製造業」(1.5個月）、營建與不動產業（1.45個月）較多。反之，像是大眾傳播與公關廣告業（0.5個月）、文教業（0.67個月）、餐飲住宿與休閒旅遊業（0.75個月）及農林漁牧礦與環保生態業（0.8個月）、民生服務業（不含餐宿休旅業）領的就可能比較少。
104人力銀行調查結果也是差不多，有92.2%企業會有年終，平均1.15個月，依產業別來看，金融業1.94個月再度奪冠，半導體業1.5個月、光電學業1.27個月，而受疫情影響，11.4%的住宿餐飲業沒有年終，平均年終僅0.61個月敬陪末座。至於拿到年終獎金打算怎麼用？人力銀行調查顯示，有42.2%的打算存起來，有39.2%的人要孝敬父母長輩，37.7%要投資理財，還有27.7%要用來還貸款，也有人要用在國內旅行、買3C產品及吃豪華大餐、買車。
從事傳播業的吳先生就表示，要看年終可以拿到多少，有多少錢做多少事，依照以前習慣大多數的錢可能就包紅包給家裡的長輩，剩下的部分存起來投資理財，主要是買股票。當然，保險部分每年也會趁年終請保險業務員幫他健檢一下，趁這時有多餘的錢做補強。在公家機關上班的林小姐則說，年終獎金除了部分要包紅包給長輩及添購衣服等用品之外，還有部分打算存起來當日後出國旅遊基金，也有考慮想買股票，尤其最近心很癢，想買台積電，只是因為價位太高，還在等進場時機。出社會沒多少的小資族小敏認為要看年終獎金有多少？如果不多可能拿來包紅包及買衣服沒了，如果年終獎金還不錯，除平時有定期定額買基金之外，也考慮趁多一筆年終獎金買零股投資。由於年終獎金是另外給的，也常讓人有很多想像，甚至覺得是多出來的而輕易花掉。全球人壽商品部副總經理鄭中安提醒要先做好規畫，惟有事前做好規畫，才能讓年終獎金發揮效益，建議若有負債應先清償，然後要預留一定比例的必要支出，接下來才考慮要不要投資理財？最後才是享樂。凱基銀行財富管理處理財規畫部資深協理張冠雄認為年終獎金不在乎3大用途，第一個用途可能就會想要不要清償一些債務，把貸款還掉；再來會思考要不要犒賞自己及家人，當然還要預留一些紅包錢；第三就是思考要不要存下來，存下來就會想儲蓄好還是去投資或買保險。不過，他也提醒，若要償還債務，建議大家選擇先償還本金，畢竟還本金後，整個債務期間內，本利和才會有明顯下降效果。
台北富邦銀行建議先盤點掌握自身房貸、車貸、卡債等各項負債的本息狀況，優先撥出部分年終獎金將利息較高的負債償還，降低未來還款壓力，同時也要檢視家庭所需之緊急預備金、父母孝養金等是否皆已準備充足。至於若要存起來，到底要儲蓄好還是拿去理財投資？這可能要先想想緊急預備金存的夠不夠？張冠雄說一般建議要保留3-6個月生活支付所需金額，做為緊急預備金，也就是當你失業或因某些因素無法上班，在沒有收入下，這些緊急預備金可以支應你生活所需費用，當緊急預備金存夠了，這時再來思考要投資還是買保險。只是存錢說的很簡單，做起來總是覺得難如登天，但其實要用對方法也能輕鬆存錢。第一銀行提出「3個帳戶存錢法」，即把帳戶區分為生活帳戶、急用帳戶、儲蓄帳戶等3種類型，不僅年終獎金、每月薪水入帳後可分別轉入3個帳戶，這樣一來能確保每月都能準確控制支出，並養成持續儲蓄的好習慣，做到理財起手式，即「收入－儲蓄＝支出」。國泰世華銀行也提供兩大步驟，幫民眾提升資金運用效率。首先可先列張採購清單，確認資金用途，把預計花費的項目分為「必要」、「想要」兩類，先把必要的項目購齊，行有餘力再買想要的項目來當作小確幸，這樣也許就可降低「心理帳戶」所衍生的額外開銷，也讓資金用的更有效率。除上述必要支出後，可再將資金分成3等份。第1份可先放到較不常使用的戶頭中，第2份則可用來過年期間休閒花費使用，第3份則是思考有什麼未完成的計畫，預計花費會占用到多少額度，來思考是否要多預留資金作準備。
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