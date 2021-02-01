命案清潔師／滿屋屍水只嗅到絕望　盧拉拉盼未來不被需要

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盧拉拉分享，他曾經接過一個案例，是一個老人家在家「孤獨死亡」大概五到六天，鄰居聞到味道後報警，才被發現死亡多日，但弔詭的是，這個老人家有接受老人送餐的服務，按理來說，每天都會有志工來替他送便當、做居家關懷，但是負責這位老人送餐關懷服務的志工，卻只是每天將便當放在桌上就走了，一連堆疊了好幾個便當也沒察覺異狀。回想當時進入現場的狀況，盧拉拉說，一進屋就看到桌上高高疊起的發臭便當盒，一旁有蛆蟲、蒼蠅，髒亂不堪，顯示這個志工每天都只是將便當送達、交差了事，換個角度想，「如果當初的志工，他早點發現不對勁，或是善盡自己該做的本分，也許這一條寶貴的生命，就不會離開了。」台灣已經邁入高齡化社會，近年來出現越來越多「孤獨死」的案例，雖說政府一直鼓吹長照政策，但身處第一線接觸這些死亡案例的盧拉拉比誰都還清楚，如果只是喊著口號、完全沒有任何的作為，依舊無法解決社會問題。除了老人獨居，自殺也是另一個社會隱憂。
盧拉拉也曾處理過一個跳樓案例，個案從大樓維修管道間墜落，整個身體被切得七零八落，他到場的時候，遺體檢驗人員已經將屍塊收得差不多了，他進入管道準備清理，才發現還是有些細碎的殘肢，只能透過垂降的方式，人工一一撿起來。這起案件深深影響著盧拉拉，原來以為請遺體清運人員載回去、清理完就圓滿解決，但他卻連續好幾天，都夢到自己在跳樓，不斷的跳到一個黑洞裡去，直到現在都還印象很深刻，盧拉拉常會問自己，為什麼這個人要跳樓？跳下去到底是什麼感覺？看著他分散的殘肢，也不禁感嘆，這樣真的是解脫嗎？當然，這答案永遠都沒有人能解答。盧拉拉總說，他們像是「過渡者」，陪伴家屬撫平內心的坑洞，但如果可以，他更希望這社會有一天不需要他們的存在。「社會上很多底層的人，貧窮讓他們三餐不繼，但我們總選擇忽略了他們的存在。」盧拉拉舉例，很多單位做了很多善事，把物資運到國外去資助需要幫助的人，但他認為，國內還有很多人活得很痛苦，一輩子在「貧窮」的陰影下成長。
盧拉拉感嘆提到過去的一個案例。一位智能障礙者的家人過世了，但是他卻完全沒有認知到這件事，不知道「死」是什麼，只以為家人睡著了，伴著屍體過活，一直到發出惡臭，才被鄰居發現，現場慘不忍睹，無數蟑螂在啃食他的家人，最後就算政府相關單位介入了，恐怕也是給他一筆資助金，但對於這樣沒有自理能力的社會弱勢，給他一筆錢，他也根本沒辦法獨立生存下去。還有個案例，因為有棟房產，不能申請經濟上的補助，但那個屋子只有「殘破」兩個字可以形容，屋頂垮掉、滿牆的壁癌，沒有餘力改變，家中還有一位臥床的老人，最後壓力很大的照顧者，在臥室自我了斷，被發現的時候，整個屍水濺滿了屋子，盧拉拉進去後只感受到一種情緒，叫「絕望」。太多太多的案例，都反映著被大眾忽略的弱勢問題，其實每天都在社會角落上演「悲劇」。盧拉拉還曾碰過一個案例，一個剛出社會的青年，還沒有經歷人生太多的苦辣酸甜，就選擇將自己的生命停在原地，而且從他留下的遺書發現，他自殺的主因是對於同事底薪比他高而憤憤不平，盧拉拉和家屬聊過，發現這個青年其實是在一個備受照顧的環境下長大的，只因覺得這個社會不公平，就一氣之下走上絕路。對於看到一些社會低層，無力掙扎走上絕路，亦或是老人被迫獨居而亡，這個案例就形成了強烈對比，盧拉拉說：「如果你要輕賤自己生命的話， 其實我覺得想什麼都沒有用，你不重視存活價值的話，那可能解脫對大家都好。」
到底生命的價值為何，其實真的很難去定義，但盧拉拉的心中，只有一個願望，願有更多人重視孤獨死亡、重視這個社會問題的存在。
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