▲ 2540 萬的移動密碼，Rolls-Royce Wraith Kryptos「隱匿之鑰」全台唯一登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
2020 年是勞斯萊斯在台灣開啟年輕化轉變的重要一年，在去年勞斯萊斯在台灣完成了多項任務，而許多活動也是勞斯萊斯在台灣的首度嘗試。在 2021 年台灣農曆春節前夕，勞斯萊斯台灣總代理-盛惟股份有限公司特別引進了全球限量 50 台的 Wraith Kryptos隱匿之鑰在台灣首度發表與現身。Bespoke 客製化一直是品牌的核心精神，而年輕潮流化亦是品牌近年來的轉型發展重心，透過更多年輕與富有創意的產品現身，期望讓更多人了解這家百年的層峰品牌所要傳遞的態度。
在Wraith「隱匿之鑰」特別版車型設計過程中，一位熱衷於密碼學的設計師，讓勞斯萊斯 Wraith 成為了一卷承載密碼的畫布。全球限量僅 50 台的 Wraith「隱匿之鑰」特別版車型彰顯出複雜密碼與華麗表像。
勞斯萊斯 Wraith「隱匿之鑰」特別版車型將密碼作為設計項目貫穿車內，首次在藝術審美之上呈現了一場激動人心的探密之旅。即便在秘密未被解讀時，車內的密碼元素從欣賞創作的角度來看，不論是純粹的設計美感，還是細膩的刺繡圖案，都可謂令人賞心悅目的藝術臻品。而對於那些熱衷於對智慧極限不斷尋求突破的菁英們來說，只需細細把玩品讀，便可在Wraith「隱匿之鑰」特別版車型上開啟意義非凡的探秘之旅。
目前，在勞斯萊斯 Wraith「隱匿之鑰」特別版車型中出現的密碼，只有古德伍德勞斯萊斯之家的兩個人知曉答案 —— 該車型的設計師和勞斯萊斯汽車首席執行官。為安全起見，密碼的答案已經被封存於首席執行官在西薩賽克斯郡古德伍德勞斯萊斯之家的保險箱內。
在 Wraith「隱匿之鑰」充滿神秘色彩的歡慶女神底座上，綠色琺瑯鐫刻著密碼。另外，Wraith「隱匿之鑰」特別版車型別出心裁的色彩搭配，也展現了該車型核心的神秘因數。德菲爾灰（Delphic Grey），是一種以黑灰為基色的 Bespoke 色調，這種顏色在陽光的照耀下，可以讓車身變幻出一種雲母質感的藍綠色。車身以深灰色（Dark Grey）作為底色，加之兩側手繪的腰線，再塗裝最新研製的「密語綠」（Kryptos Green）。而這種別致的塗層設計在襯托極致光感效果的同時，也是解鎖「密語」背後故事的線索之一。當極具美感的「密語綠」搭配上局部亮面、中央為軌道灰色（Orbit Grey）的經典輪轂蓋。
踏上發光車門踏板的瞬間，隱喻的密碼展現在內飾上等待著去被探尋和解讀。此次在「隱匿之鑰」上最容易被發現的線索，當屬刺繡在頭枕上的定制「雙R」標誌。為了給定制者們更多富有趣味性的體驗，勞斯萊斯汽車還特別定制了一塊帶有絲網印花的金屬飾板，橫向貫穿於內飾之中，靜候在駕駛者目光所及之處。
一旦坐進車內，在光線助力之下，Wraith「隱匿之鑰」特別版車型獨有的雙色星光頂，展現出充滿資料神秘魅力的圖案。車門內側向下散發螢光的儲物袋設計，也通過光影、皮革、縫線的搭配及呼應，呈現出待解的密碼。車內的中軸處及其周圍縫線不僅淋漓盡致地體現了勞斯萊斯汽車的至臻工藝，同時也與儲物袋的縫線相互呼應，這一設計也暗示著車主在探秘過程中對於本源的執著追求。