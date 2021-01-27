游錫堃秀林信義來信　指馬英九決定封和平醫院

（中央社記者郭建伸台北27日電）SARS期間和平醫院封院過程近日成為藍綠隔空交火話題。立法院長游錫堃今天在臉書秀出前行政院副院長林信義的信，信中寫道他從未接獲當時台北市政府的任何書面、電話、口頭告知，封院是前市長馬英九決定。

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2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情發生時，台北市和平醫院封院一事，近日成為外界關注的焦點。當時擔任行政院長的游錫堃昨天重申，當年和平醫院要封院之前，擔任台北市長的馬英九並沒有跟他報告，他完全不知道。

馬英九今天受訪時表示，當時衛生署有給台北市政府特急件，要市府立即封院，在此時市府做了準備，參加時任行政院副院長林信義主持的會議，前衛生署長涂醒哲也出席；會中達成共識後，並在行政院召開記者會對外說明。





對於時任行政院長的游錫堃稱當時未接獲報告，馬英九今天說，現在桃園醫院的問題那麼嚴重，怎麼還有時間在打口水戰，這點他非常不以為然。





游錫堃今天下午則在臉書秀出林信義的信函，信中提到，在邀集前台北市副市長歐晉德、前台北市衛生局長邱淑媞召開會議前，他本人從未接獲台北市政府的任何書面、電話、口頭告知，封院是前市長馬英九決定。

林信義在信中提到，近日媒體報導馬辦稱「有事先告知林副院長」，與事實完全不符，若事先知悉台北市府決定封院，他一定會立刻向游錫堃報告。（編輯：林興盟）1100127