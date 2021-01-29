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年終獎金養錢術／台幣升值搶一波？專家建議這樣做

記者顏真真／專題報導

2021-01-29 10:02:00

新台幣兌美元匯率。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元狂升，銀行換匯量也大幅成長，不少民眾也打算在領到年終獎金後，買一些美元放著，之後出國就可以用。（圖／記者顏真真攝）
即將迎接農曆新年到來，在等著年終獎金的發放同時，許多人也已規畫利用這筆錢理財，除投資股票之外，更有人想趁新台幣大幅升值之際，逢低買進美元。在服務業工作多年的賴先生就表示，今年因為疫情關係暫時無法出國，因此打算領到年終獎金先存起來，雖然之前已經有買一些美元，但仍想打趁這波新台幣升值，再多換一些美元放著，之後出國消費也可以多少省一點。
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確實，新台幣兌美元光是去（2020）年一整年就狂升了1.598元，升幅達5.61%，不論收盤還是盤中價都曾創下13年半新高，現在盤中更是常見到「27字頭」，市場甚至預期收盤也可能升破28元。而新台幣兌美元大幅升值也代表著你的購買力增加，即用新台幣買美元計價的東西變更宜了，若到銀行換美元，也可以換到更多美元。
也因為美元相對便宜，不少民眾在去年已先搶一波。
元大銀行財富管理協理尤秀貞就指出，由於美元匯率相對來到10年較低水準，去年美元換匯量大幅成長了7成，主要是很多民眾會利用現在匯率比較低，去做換匯動作，帶動匯率的成長。
至於新台幣是否還會再升值？渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，去年美元指數有比較明顯走弱，當然，美元跌深後，近期出現反彈，但預期未來美國聯準會（Fed）在美國疫情仍未趨緩之下，持續保持寬鬆政策及全球景氣逐漸在復甦，使得資金持續流向美元之外區域尋求更好報酬的表現，這也使得非美貨幣表現優於美元，渣打銀行仍預期美元指數來未來一年還會有6-7%的下修空間，短線要留意在88有無支撐，也不排除測試83.6至85的可能。
因此，渣打也看好亞洲貨幣。特別是以人民幣為主，最主要是看到在新冠肺炎衝擊之下，中國大陸較快從疫情中復甦，這是從基本面來看，再加上中國大陸利率水準相對較高，在貨幣部分仍具利差吸引力，在市場投資氣氛逐漸回升，也會帶動股市及債券資金回流，這也是為什麼看好人民幣偏強走勢的重要理由，預估人民幣兌美元未來一年可能落在6.38至6.58區間。
而在美元走弱之下，亞洲貨幣包括新台幣都升值了不少，尤其新台幣兌美元盤中更已突破「27字頭」，即便中央銀行試圖阻升新台幣再升，向出口商喊話不要再賣美元，要大家一起守護匯市穩定，甚至還啟動金檢抓炒匯，但連三三會理事長許勝雄日前都直言，廠商因營運資金、利潤規畫進行匯市操作，政府要限制「很難啦！」
▲新台幣兌美元持續升值。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元持續升值，現在買美元會不會太早？專家建議可分批布局，若擔心匯損，則可以用強勢貨幣布局美元資產像是美元計價的股票及債券等獲取較高收益。（圖／記者顏真真攝）
只是大家想問的是現在可以買美元了嗎？還是要再等等？凱基銀行財富管理處理財規畫部資深協理張冠雄提到，上半年建議美元與非美元部位可採五五波做配置，非美元部位除可考慮歐元、人民幣做適當分配之外，也可選擇商品貨幣像是澳幣、紐幣及加幣這些貨幣，到下半年會建議大家要慢慢拉高美元持有比重，即美元配置比例要多於非美貨幣，主要市場預期美國總統拜登上台後，將繼續推動擴張性財政政策，若美國景氣在第二季或第三季往上走，美國景氣一旦好轉，或許大家不會再強烈看空美元，加上今年下半年特別接近第4季，美國聯準會是否會釋出縮減購債規模，若第四季真能有動作，弱勢美元可能就真的就會宣布結束。
國泰世華銀行也認為，可以適度增資外幣資產，主要是今年市場環境預期將延續資金寬鬆行情，美元走勢預期仍會偏低檔整理，只是從歷史經驗來看，當經濟持續復甦的情況下，美元終究會重拾強勢主流格局，因此不妨趁美元低檔，適度地增持一些部位，以保留未來資產配置的選擇空間與彈性。
台北富邦銀行亦有相同看法，長期而言，美國仍會致力捍衛美元為國際最主要清算貨幣的優勢地位，因此美元匯價應不致長期走貶，此時美元匯價處於長期低檔位置，正是參與外幣投資的好時機。
如果擔心現在買美元可能會有匯損，劉家豪建議，在弱美元格局之下，除尋求外匯之外，累計美元計價的投資資產，可透過包括美元計價股票、美元計價債券等，來獲取更高的收益，這樣也可以短線上抵銷外匯衝擊，長線而言如果美國經濟逐漸回穩，美元弱勢慢慢穩於平穩的話，後續在匯兌損失也可能恢復，因此，長線來看，反而可把握美元疲弱的環境，以強勢貨幣布局美元資產。
至於買了美元還用不到，美元高利定存就可作為短期資金停泊，尤其剛好又趕上年終獎金發放，有些銀行祭出年息1%以上的美元高利定存專家，像是渣打銀行至3月31日止，客戶於活動期間完成登錄，即可享美金活存新增資金加碼年利率最高達0.9%，線上換匯滿額者，再享額外加碼0.1%年利率；若全新客戶開戶並升等成為合格渣打優先理財貴賓，再享額外加碼0.1%年利率，合計優惠加碼年利率最高可達1.1%。
▲新台幣兌美元早盤狂升近2角。（圖／記者顏真真攝）
▲買了美元還用不到，美元高利定存不僅可作為短期資金停泊，更可為後續投資布局提前規畫。（圖／記者顏真真攝）
凱基銀行則到2月28日止，以新資金辦理美元定存，享有3個月期利率0.8%。相較目前2個月期美元定存牌告利率0.10%具吸引力。以美金5萬元為例，3個月約可領新台幣2800元左右的利息收入。元大銀美元高利定存專案亦至2月底止，亦剛好趕上年終獎金發放，而且存款門檻有3000美元、3萬美元兩種可選，但限新資金，前者1個月利率0.68%，後者只要定存1個月期就有1.08%，比牌告利率足足高出9倍，還可上搭配新年度的理財套餐與新戶貴賓活動。台新銀行則推出金吉利外幣活存專案，至2月26日止，單筆新資金或換匯資金達1000美元，享有3個月年息0.68%。
不過，銀行也提醒要注意有最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、新資金之要求、承作對象等條件不一，建議在選擇各家產品時，可先向銀行詢問清楚，尤其是外幣定存還要考慮匯率風險，若短期資金停泊，可選擇市場上天期較短，如1周、1個月的專案進行承作；若希望比較長時間存款，則在選擇專案時，務必特別留意各方案限制、注意事項等。


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