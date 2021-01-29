年終獎金養錢術／台幣升值搶一波？專家建議這樣做
記者顏真真／專題報導
2021-01-29 10:02:00
即將迎接農曆新年到來，在等著年終獎金的發放同時，許多人也已規畫利用這筆錢理財，除投資股票之外，更有人想趁新台幣大幅升值之際，逢低買進美元。在服務業工作多年的賴先生就表示，今年因為疫情關係暫時無法出國，因此打算領到年終獎金先存起來，雖然之前已經有買一些美元，但仍想打趁這波新台幣升值，再多換一些美元放著，之後出國消費也可以多少省一點。
確實，新台幣兌美元光是去（2020）年一整年就狂升了1.598元，升幅達5.61%，不論收盤還是盤中價都曾創下13年半新高，現在盤中更是常見到「27字頭」，市場甚至預期收盤也可能升破28元。而新台幣兌美元大幅升值也代表著你的購買力增加，即用新台幣買美元計價的東西變更宜了，若到銀行換美元，也可以換到更多美元。也因為美元相對便宜，不少民眾在去年已先搶一波。元大銀行財富管理協理尤秀貞就指出，由於美元匯率相對來到10年較低水準，去年美元換匯量大幅成長了7成，主要是很多民眾會利用現在匯率比較低，去做換匯動作，帶動匯率的成長。至於新台幣是否還會再升值？渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，去年美元指數有比較明顯走弱，當然，美元跌深後，近期出現反彈，但預期未來美國聯準會（Fed）在美國疫情仍未趨緩之下，持續保持寬鬆政策及全球景氣逐漸在復甦，使得資金持續流向美元之外區域尋求更好報酬的表現，這也使得非美貨幣表現優於美元，渣打銀行仍預期美元指數來未來一年還會有6-7%的下修空間，短線要留意在88有無支撐，也不排除測試83.6至85的可能。因此，渣打也看好亞洲貨幣。特別是以人民幣為主，最主要是看到在新冠肺炎衝擊之下，中國大陸較快從疫情中復甦，這是從基本面來看，再加上中國大陸利率水準相對較高，在貨幣部分仍具利差吸引力，在市場投資氣氛逐漸回升，也會帶動股市及債券資金回流，這也是為什麼看好人民幣偏強走勢的重要理由，預估人民幣兌美元未來一年可能落在6.38至6.58區間。而在美元走弱之下，亞洲貨幣包括新台幣都升值了不少，尤其新台幣兌美元盤中更已突破「27字頭」，即便中央銀行試圖阻升新台幣再升，向出口商喊話不要再賣美元，要大家一起守護匯市穩定，甚至還啟動金檢抓炒匯，但連三三會理事長許勝雄日前都直言，廠商因營運資金、利潤規畫進行匯市操作，政府要限制「很難啦！」只是大家想問的是現在可以買美元了嗎？還是要再等等？凱基銀行財富管理處理財規畫部資深協理張冠雄提到，上半年建議美元與非美元部位可採五五波做配置，非美元部位除可考慮歐元、人民幣做適當分配之外，也可選擇商品貨幣像是澳幣、紐幣及加幣這些貨幣，到下半年會建議大家要慢慢拉高美元持有比重，即美元配置比例要多於非美貨幣，主要市場預期美國總統拜登上台後，將繼續推動擴張性財政政策，若美國景氣在第二季或第三季往上走，美國景氣一旦好轉，或許大家不會再強烈看空美元，加上今年下半年特別接近第4季，美國聯準會是否會釋出縮減購債規模，若第四季真能有動作，弱勢美元可能就真的就會宣布結束。國泰世華銀行也認為，可以適度增資外幣資產，主要是今年市場環境預期將延續資金寬鬆行情，美元走勢預期仍會偏低檔整理，只是從歷史經驗來看，當經濟持續復甦的情況下，美元終究會重拾強勢主流格局，因此不妨趁美元低檔，適度地增持一些部位，以保留未來資產配置的選擇空間與彈性。台北富邦銀行亦有相同看法，長期而言，美國仍會致力捍衛美元為國際最主要清算貨幣的優勢地位，因此美元匯價應不致長期走貶，此時美元匯價處於長期低檔位置，正是參與外幣投資的好時機。如果擔心現在買美元可能會有匯損，劉家豪建議，在弱美元格局之下，除尋求外匯之外，累計美元計價的投資資產，可透過包括美元計價股票、美元計價債券等，來獲取更高的收益，這樣也可以短線上抵銷外匯衝擊，長線而言如果美國經濟逐漸回穩，美元弱勢慢慢穩於平穩的話，後續在匯兌損失也可能恢復，因此，長線來看，反而可把握美元疲弱的環境，以強勢貨幣布局美元資產。至於買了美元還用不到，美元高利定存就可作為短期資金停泊，尤其剛好又趕上年終獎金發放，有些銀行祭出年息1%以上的美元高利定存專家，像是渣打銀行至3月31日止，客戶於活動期間完成登錄，即可享美金活存新增資金加碼年利率最高達0.9%，線上換匯滿額者，再享額外加碼0.1%年利率；若全新客戶開戶並升等成為合格渣打優先理財貴賓，再享額外加碼0.1%年利率，合計優惠加碼年利率最高可達1.1%。凱基銀行則到2月28日止，以新資金辦理美元定存，享有3個月期利率0.8%。相較目前2個月期美元定存牌告利率0.10%具吸引力。以美金5萬元為例，3個月約可領新台幣2800元左右的利息收入。元大銀美元高利定存專案亦至2月底止，亦剛好趕上年終獎金發放，而且存款門檻有3000美元、3萬美元兩種可選，但限新資金，前者1個月利率0.68%，後者只要定存1個月期就有1.08%，比牌告利率足足高出9倍，還可上搭配新年度的理財套餐與新戶貴賓活動。台新銀行則推出金吉利外幣活存專案，至2月26日止，單筆新資金或換匯資金達1000美元，享有3個月年息0.68%。不過，銀行也提醒要注意有最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、新資金之要求、承作對象等條件不一，建議在選擇各家產品時，可先向銀行詢問清楚，尤其是外幣定存還要考慮匯率風險，若短期資金停泊，可選擇市場上天期較短，如1周、1個月的專案進行承作；若希望比較長時間存款，則在選擇專案時，務必特別留意各方案限制、注意事項等。
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