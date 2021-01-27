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共機台海軍演恐擦槍走火？國台辦：視台方挑釁程度

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-27 20:50:58

朱鳳蓮
▲中國國台辦發言人回應「台海是否可能擦槍走火」，表示這取決於台灣方面的挑釁程度。（圖／翻攝自微博）
中國國台辦發言人朱鳳蓮今（27）日就與台灣相關議題回應，強調解放軍在台海進行演練，是為維護主權，不放棄武力應對外部勢力及分裂份子，擦槍走火的可能「取決於民進黨當局和台獨勢力進行謀獨挑釁到什麼樣的程度」。
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近期中國解放軍不斷派出多架飛機擾台，24、25日共派出28架入侵台灣西南防空識別區，美國新任拜登政府也為此發聲，敦促北京停止軍事、外交上對台施壓，並有外國媒體分析，這是中共在測試拜登政府挺台程度。國台辦今（27）日記者會上回應，解放軍在台海地區軍演是維護國家主權，警告外部勢力停止干涉、警告台獨勢力停止挑釁。
有媒體提問，大陸軍機密集在台海進行實戰訓練，雖然警告了“台獨”勢力，但會不會也推升了台海緊張情勢，會不會有擦槍走火的情況發生？對此，發言人朱鳳蓮回應，取決於民進黨當局和「台獨」勢力進行謀「獨」挑釁到什麼樣的程度。
而對於北京如何制裁台獨份子，朱鳳蓮回應，中方將密切關注「島內外一小撮台獨頑固份子」的動向，依法予以嚴厲懲戒和打擊，為有效應對外部勢力干涉和極少數台獨分裂份子及其分裂行徑，我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項。朱鳳蓮強調，這一點在任何時候都不會改變。
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