巷仔內／詐領助理費遭揭露　潘懷宗到底惹到誰？

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知情人士分析，潘懷宗藉此累積了相當多婆婆媽媽「潘粉」，再加上由於潘懷宗具有「新黨」籍，他所屬的士林北投選區也吸引了不少深藍支持者，除了在2014年議員選舉，拿下該選區第二名的票數外，更在2018年議員選舉時，成功分票給同黨籍的侯漢廷，讓新黨在士林北投區能夠囊括2席市議員。
有鑑於此，潘懷宗位於士林北投的「票數與影響力」，無論藍綠都相當覬覦。知情人士更透露，除了綠營人士想藉此案，裂解潘懷宗以及泛藍陣營在2022年選舉佈局外，「同樣的理由，國民黨台北市議員們也可能想藉此操作，且因為與潘懷宗相當親近，檢舉的可能性也相當大」。
知情人士分析，潘在士林北投的票源相當穩固，所以在2018年時，不只分票給同黨的年輕候選人侯漢廷，自己也當選，更顯得潘懷宗在該選區游刃有餘。若是因為這個案子，潘懷宗因此在選區勢力大減，對藍綠來講都是大利多，更遑論若是潘懷宗退出2022年選戰。
也因此，潘懷宗的原罪，恐怕不只是因為冒領助理費這樣的小事，而是在未來的2022年選戰中，成為了各方派系政治利益的絆腳石，才會遭到檢舉而受到檢方調查。無論詐領一事是否遭到定罪，究竟會對潘懷宗本人，甚至是整個2022年北市議員選情造成多大的影響，也成為了未來值得觀察的重點。
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