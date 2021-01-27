感謝部桃醫護　新店哥寄「整箱鳳梨酥」！全場愣：母湯啦

近日衛生福利部桃園醫院醫護群聚染疫事件擴大，儘管有縣市首長擔心疫情發展而祭出「禁桃令」，也不時傳出有民眾因為曾去過桃園或是身為醫護人員而遭到歧視，但仍有許多民眾為了力挺部桃的醫護，紛紛捐出物資替醫護打氣。不過在這波湧入部桃的物資中，竟意外混入一箱「鳳梨酥」，許多網友看到後也忍不住吐槽「心意是到了，但下次送東西記得做功課呀！」。

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部立桃園醫院擴大隔離對象至5000人，整棟醫院列為紅區警戒，部立桃園醫院也為了感謝社會各界的愛心，公開這些受贈的物資和卡片貼在臉書粉專上，更表示「桃園醫院自從1月12日兩確診院內感染，受到全國的關心和支持。民眾從南到北，從老到小，無論是便當、雞排、一束花或一張卡片，都讓前線的勇士們感動不已。桃園醫院全體同仁深深表逹感謝！」

不過在民眾捐贈的物資當中，有眼尖網友發現一名來自新店的民眾寄來了一箱物資，同時附上親筆寫下的紙條表示「敬愛的醫護團隊，沒有您們的負重前行，就沒有我們歲月靜好！萬分感謝大家，辛苦了！」，但仔細一看紙箱內裝的卻是滿滿的「鳳梨酥」，恰好觸犯了醫護相當忌諱的禁忌，就怕「旺來」的加持讓工作爆量。

▲心意滿滿但送錯禮物讓網友們看了哭笑不得。（圖／翻攝自臉書粉專「衛生福利部桃園醫院」）

許多網友發現這箱物資是鳳梨酥後，也紛紛留言表示好尷尬「隔著螢幕都可以聽到醫護大叫母湯的聲音」、「你很有愛心很棒，但下次送東西記得做功課呀」、「彷彿聽到醫護拆開之後的尖叫聲」、「這算恐怖攻擊啦！推薦綠色乖乖拜託」、「雖然心意有到但有點母湯」、「先不要啊新店的黃先生！」，另外也有網友幽默表示「是不是跟部桃有過醫療糾紛」、「是旺來『輸』，所以是戰勝，不會旺來的意思吧！」。

此外，部桃也在臉書表達感激，「所有的愛心物資及支字片語，是白衣勇士們向前奮戰的力量。全國民眾也不要太過擔心，指揮中心已給勇士們足夠且精良的武器。像是隔離衣、外科口罩、護目鏡及N95口罩等等，民眾真的不用費心不足的問題真的不用特別捐贈」。（編輯：楊智傑）