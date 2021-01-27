高雄捐贈30萬片口罩 運抵斯洛伐克
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-27 22:25:29
高雄去年底捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省30萬片口罩已在1月初全數運抵，並於當地時間26日舉辦儀式，省長德羅巴（Juraj Droba）對來自高雄慷慨捐贈口罩表示感謝，期盼疫情過後再次訪問台灣，當面向高雄市長陳其邁道謝，陳其邁則表示，願意與國際分享防疫經驗，也竭誠歡迎德羅巴來訪。
陳其邁表示，去年底透過台灣駐斯洛伐克代表處方面得知，布拉提斯拉瓦省急缺防疫物資口罩，在代表處代表李南陽穿針引線下，高雄市主動表示願意捐贈30萬片醫療級口罩給布省，高雄在地口罩國家隊「南六企業」也共襄義舉，負責口罩生產製造。「KH can help and is helping」，高雄市政府指出，這批代表台灣與高雄市友好情誼的醫療級口罩，也印有高雄市市徽和布拉提斯拉瓦省省徽，在嚴峻疫情下，格外受到矚目，除了讓國際肯定台灣防疫成果，也彰顯高雄市拓展城市外交的努力，這批口罩將分送給醫護人員、社福機構和安養中心的照護人員共同抗疫。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。